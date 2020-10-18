曾聲援台灣！泰學運領袖朝車隊豎三指 遭控「圖謀傷害王后」

和台灣友好、曾力挺台灣的泰國學運領袖法蘭西斯（見圖）以及艾格猜，可能因為向泰國王后比出「三指手勢」，最高恐面臨終身監禁，目前法蘭西斯已經交保。（法新社）

2020/10/18 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，儘管總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）日前頒布緊急命令，當局也關閉曼谷地鐵站，但示威者仍勇敢上街抗議。不過和台灣友好、曾力挺台灣的泰國學運領袖法蘭西斯（Francis J. Bunkueanun Paothong）以及艾格猜（Ekachai Hongkangwan），可能因為向泰國王后比出「三指手勢」，最高恐面臨終身監禁，目前法蘭西斯已經交保。

綜合外媒報導，泰國民眾持續上街要求總理帕拉育下台、並呼籲修改憲法、改革君主制，即使遭到曼谷警方出動水砲車驅趕，但示威者仍不畏地分散在不同地點出擊，數千民眾無視政府警告，持續在曼谷街頭抗議，要求政府下台。

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朝王后車隊豎三指 法蘭西斯及葉格猜面臨無期徒刑

不過泰國警方週五（16日）卻以泰國刑法第110條「圖謀傷害泰國王后」的罪名起訴兩人，泰國人權律師指出，兩人最高可能面臨無期徒刑。

泰國警方控訴，學運領袖法蘭西斯以及葉格猜週三（14日）在載有王后素提達（Suthida Vajiralongkorn）的王室車隊經過時，朝車隊舉起了泰國示威者2014年就開始使用的「三指手勢」，不過根據影片，當下素提達未感受到特別威脅，僅微笑致意後就離去。

「三指手勢」源於電影《飢餓遊戲》，在泰國對抗政府的示威運動中經常出現，象徵「和平，自由，兄弟姊妹的情誼」，過去泰國當局就已禁止該動作，軍方更被授權可逮捕豎起三指的示威者。

而據了解，泰國刑法第110條若定罪，將可能處以16至20年徒刑或無期徒刑，而若是行為危及王后生命，重至處以死刑或終身監禁。

20萬泰銖交保 法蘭西斯無法就案件發表評論

法蘭西斯週五主動投案，面對支持者痛心流淚，他也哽咽表示「希望我能證明我的清白」。法蘭西斯隔日晚間獲准保釋，並得繳交20萬泰銖（約新台幣18.5萬元）的保釋金，他在推特上向支持者表達謝意，但也透露案件審結前，他無法就該案件發表任何評論。

法蘭西斯曾在中國使館外抗議 反對中共打壓台灣

法蘭西斯目前仍就讀泰國瑪希敦大學（Mahidol University），並曾多次力挺台灣、香港以及維吾爾族，例如他在中國使館外反對中共打壓台灣，並高唱《願榮光歸香港》，也曾在我國國慶時出聲祝賀。

法蘭西斯週五主動投案，面對支持者痛心流淚，他也哽咽表示「希望我能證明我的清白」。（法新社）

法蘭西斯以及葉格猜週三（14日）在在載有王后素提達（見圖）的王室車隊經過時王室車隊經過時，朝車隊舉起了泰國示威者2014年就開始使用的「三指手勢」。（路透）

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