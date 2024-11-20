銀河系鄰居大麥哲倫星系遭「吹乾」 哈伯望遠鏡揭密宇宙碰撞

圖片顯示大麥哲倫星系（LMC）穿越銀河系氣體暈圈的示意圖。圖中前景是大麥哲倫星系，它正穿過銀河系更大質量氣體暈圈，這場遭遇導致大麥哲倫星系 （圖下）周圍大部分的氣體暈圈被剝離，就像彗星的尾巴一樣。（取自NASA官網）

2024/11/20 09:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）再度為天文學界帶來震撼發現，首次捕捉到大麥哲倫星系（Large Magellanic Cloud, LMC）與銀河系「擦肩而過」的宇宙場景。最新研究顯示，這次星系交互作用引發的「宇宙吹風」效應，使LMC周圍大部分的氣體暈圈（halo）被銀河系「吹乾」，揭示了星系碰撞的複雜性與演化過程。

大麥哲倫星系是銀河系最接近的鄰居之一，雖然其質量僅有銀河系的10%，但其在南半球夜空中約為滿月的20倍直徑，極為顯眼。多數科學家認為，LMC並非長期環繞銀河系，而是在近代才接近銀河系並掠過一段距離後逐漸遠離。這次掠過導致其周圍大量氣體被銀河系剝離，形成如同彗星尾巴般的氣體尾跡。

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美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，天文學家利用哈伯望遠鏡精確測量LMC的氣體暈圈，發現其直徑僅約5萬光年，遠小於其他同等質量星系的暈圈，僅為其十分之一。這顯示出LMC與銀河系之間的劇烈交互作用。

來自史密森天體物理中心（STScI）的研究者米斯拉（Sapna Mishra）指出，銀河系巨大的氣體暈圈對LMC產生「阻擋壓力剝離」（ram-pressure stripping）效應，猶如強力吹風機，迅速吹散其周圍氣體。然而，儘管損失大量氣體，LMC憑藉自身質量保留部分氣體，繼續支持新恆星的形成。

研究團隊透過哈伯望遠鏡的宇宙起源光譜儀（COS），利用28個明亮類星體（quasars）作為背景光源，分析LMC氣體暈圈的組成及速度。類星體如同宇宙燈塔，光線穿過暈圈時特定波長會被吸收，光譜資料成為研究暈圈特性的關鍵。由於地球大氣層阻擋大部分紫外光，哈伯望遠鏡成為唯一能進行這類觀測的工具。

哈伯望遠鏡的觀測顯示，儘管LMC受銀河系影響失去大部分氣體，其殘留的氣體暈圈仍足以支撐新恆星誕生。這項發現對於理解早期宇宙星系的演化具有重要意義，為研究星系交互作用提供了寶貴數據。

LMC的獨特性使其成為研究星系演化的理想「宇宙實驗室」。STScI的天文學家安德魯·福克斯（Andrew Fox）表示：「即便在如此劇烈的交互作用下，LMC仍能保有部分氣體，這對質量較小的星系來說幾乎不可能。」銀河系的「宇宙吹風」效應不僅展現了LMC的韌性，亦揭示了星系間互動的複雜性。

未來研究將深入探討LMC氣體暈圈的正面，特別是在與銀河系暈圈交界處的碰撞地帶。哈佛-史密松天體物理中心的盧奇尼（Scott Lucchini）指出，這些暈圈在碰撞區如同兩個擠壓的氣球，研究其壓縮效應可提供更多星系碰撞的線索。

這項研究已發表於arXiv預印本平台，並即將刊登於《天體物理學快報》（The Astrophysical Journal Letters）。後續觀測將持續揭示LMC與銀河系之間的複雜互動，為我們探索星系如何在早期宇宙中成長與演化提供新視角。

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