罷免傅崐萁首先送件！全台18個罷團帶逾10萬份連署書送中選會

全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（記者塗建榮攝）

2025/02/03 11:03

〔記者李文馨／台北報導〕藍白立委過去一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，全台因此掀起「大罷免潮」。全台罷免團體今天上午9時赴中選會大會師，其中有18個團體遞送第一階段罷免提議書，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的公民團體「微光花蓮」首先送件。反共護台聯盟指出，每團第一階段的份數都比門檻多出1.5倍以上，有數個選區甚至突破1萬份，合計第一階段已經超過10萬份連署書。

本次遞送提議書的18個選區罷免團體包括：台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市葉元之；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁。此外，遭內政部停職的新竹市長高虹安罷免提議也已達標，同步送件。

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罷免傅崐萁「微光花蓮」的團體發言表示，2024年花蓮天災人禍不斷，鄉親苦不堪言，在花蓮地震、颱風是生活的一部分，但更令人遺憾的是人禍傅崐萁，23年來，他已經把持花蓮政治，讓花蓮變成非常不OK；如今2024年，他在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮人今天要用憲法賦予人民的罷免權，罷免不適任的立委，花蓮將在全台灣開出第一槍，第一個進行罷免申請。

罷免黃建賓的團體「挫賓行動」表示，這位台東立委明顯是僥倖當選，他不但沒有為台東鄉親爭取福利，反而跟著藍白總召刪除預算，台東人過的生活不會到太好。罷免丁學忠的「拔釘工人」表示，第二階段連署會跟艱辛，希望更多雲林鄉親站出來，為深愛的台灣，一起罷免在國會聯共作亂的不適任立委。

台中罷團「解顏行動」列舉6點罷免理由，一，顏寬恒破壞國家安全，損害人民權利；二、亂刪國家預算，不顧地方利益；三、專業能力不足，問政無能；四、深陷多起行賄案件；五、立法院多次使用暴力；六、綁架媽祖。中4「廢翔行動」表示，廖偉翔想塑造清新陽光形象，但一上任動輒打人，還通過多項濫權惡法，惡意凍結預算。

中5「斷健行動」表示，看到這個場面，代表國家還有救，藍白把憲政之路堵死，他在去年5月就說只剩罷免一途，當時就在等一陣風，沒想到這陣風起得這麼大。中6「敲羅行動」表示，他們去年6月從零星的提議書開始搜集，到今年一月一天可以收到近500張提議書，這不僅是數字的成長，更是選民的覺悟。

桃園6區罷團今天全區皆遞交罷免提議書，罷免桃1牛煦庭的領銜人為一名牧師，他說，這些立委不行公義，不好憐憫，更無謙卑的心，他們要以罷免行動告訴藍白「權力是人民的！」桃2代表則說，這次近9成的連署書來自藍營大票倉楊梅，加上桃園六區全數達標，顯示人民對國民黨的不信任。罷免魯明哲的領銜人是一位母親，她呼籲，藍白應重視程序正義，以作為下一代的典範。

藍白立委去年底以藉人數優勢，三讀通過加嚴罷免連署的「公職選罷法修正案」，規定罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本，引發爭議。依據「公職選罷法」第131條，本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前規定。換言之，只要在新法生效前完成罷免提案，即使選罷法覆議失敗並經總統公告，已提出的罷免案仍可適用舊法，無需附上身分證影本。因此，許多罷免團體選在本屆立委就職週年後的首個工作日趕赴送件。

全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（記者塗建榮攝）

全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（記者塗建榮攝）

全台罷免團體3日赴中央選舉委員會，遞送罷免選區立委提議連署書。（記者羅沛德攝）

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