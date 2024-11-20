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    美國高露潔-棕欖旗下牙膏品牌 FDA查出受綠膿桿菌汙染

    高露潔-棕欖旗下牙膏品牌「緬因湯姆」，被FDA查出製造時使用受綠膿桿菌汙染的水源。圖為受影響的產品潔白薄荷牙膏。（圖擷自Tom's of Maine網站）

    高露潔-棕欖旗下牙膏品牌「緬因湯姆」，被FDA查出製造時使用受綠膿桿菌汙染的水源。圖為受影響的產品潔白薄荷牙膏。（圖擷自Tom's of Maine網站）

    2024/11/20 09:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生用品製造商高露潔-棕欖（Colgate-Palmolive），最知名的莫過於高露潔口腔護理系列，不過，該公司旗下另個牙膏品牌「緬因湯姆（Tom's of Maine）」，被美國食品藥物管理局（FDA）查出製造時使用受綠膿桿菌汙染的水源，已勒令高露潔-棕欖進行改善。

    《ABC》報導，FDA對緬因州桑福德（Sanford）工廠展開檢查後，在製造緬因湯姆潔白薄荷牙膏的水源內驗出綠膿桿菌，這種細菌進入人體後可造成血液和肺部感染。

    在緬因湯姆另一款防蛀牙膏裡，則驗到了革蘭氏陰性菌屬的伊氏副球菌，這種細菌存在於土壤或水源，在少數狀況下會引發腹膜炎。FDA指出，在檢查時還發現生產設備周圍有黑色黴菌狀物質、兒童草莓防蛀牙膏存放處則有不明粉末狀物質。

    FDA要求高露潔-棕欖保持廠區設施的整潔，並持續維護、監控供水系統，避免產品受到汙染。FDA同時還勒令高露潔-棕欖對所有潛在的微生物危害展開檢查、提交產品檢測結果。

    高露潔-棕欖表示，公司正在與FDA合作，希望能解決上述問題，並強調產品在出廠前都有經過檢驗，公司方面對於牙膏的品質充滿細心，至於桑福德廠區的供水系統，經過專家檢查後沒發現任何異常。

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