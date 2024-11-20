批金與正「女孩子懂個屁」 北韓2民眾被捕、隔天全家「被消失」

北韓黃海南道海州市有兩位民眾因批評時政而遭到逮捕，家人也全部「被消失」。圖為海州市街景。（美聯社）

2024/11/20 09:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨中央委員會副部長、金正恩胞妹金與正時常代表北韓政府立場發表談話，批評南韓及美國毫不留情，不過金與正對外的強硬形象卻引發北韓民眾反感。據傳有兩名北韓民眾批評金與正「女孩子懂個屁」等言論，遭北韓國安機構逮捕，連兩人的家人都「被消失」。

根據南韓媒體《Daily NK》報導，北韓黃海南道首府海州市的消息人士透露，住在海州市的兩位民眾交情甚篤，甚至還會私下聚會批評時政。兩人認為，若發生戰爭，北韓很快就會滅亡，屆時所有人民都會逃到南韓與中國。兩人還比較當今時政與金日成、金正日統治時期，認為過去北韓人民都以統一為目標，如今國家卻不再想要統一，「我們的希望已破滅」。

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兩人10月中聚會時，批評金與正對於南韓無人機侵犯北韓領空做出的聲明，兩人怒批：「看著一個穿裙子的女人如此大搖大擺，真是噁心」、「女孩子懂個屁」、「為什麼一個女人會站出來罵東罵西？她知道人民生活有多困難，國家經濟形勢不好嗎？」恰好兩人在談論此事時，被另一個民眾無意中聽到，隨後該民眾便向國家安全局舉報，兩人因此被捕。

兩人被捕的隔天，他們的家人也突然失蹤，使得當地社會人心惶惶。知情人士透露，由於海州市距離南韓不遠，長期以來被認為海州市居民「頭腦很清楚」，沒被北韓當局的價值觀洗腦，這可能也是海州當地國安部門加強監視的原因之一。

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