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    泰國辣模PO示威照被威脅刪文 霸氣回應網友紛喊讚

    泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）在IG貼文聲援反政府示威運動，被廠商要求撤文，霸氣回應讓網友讚翻。（圖擷自IG@pantipa.a）

    泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）在IG貼文聲援反政府示威運動，被廠商要求撤文，霸氣回應讓網友讚翻。（圖擷自IG@pantipa.a）

    2020/10/18 17:46

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，儘管總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）頒布緊急命令，但示威者仍勇敢上街抗議。泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）也在Instagram上分享示威情況，卻被合作廠商要求刪文，否則就要取消掉她的工作，Pumpui回應表示「好」，廠商以為她同意刪文，沒想到她霸氣回應「我的意思是把工作取消」，台灣網友見狀後，也紛紛讚許她的勇氣。

    綜合泰國媒體報導，模特兒出身的Pumpui樣貌甜美且擁有一雙美腿，在Instagram上有近150萬名粉絲，近來泰國爆發反政府示威運動，包含Pumpui在內，許多藝人也透過社群媒體表達自己的看法。

    Pumpui昨日（17）在Instagram上貼出一段對話擷圖，對方是一家合作廠商，只見廠商要求Pumpui將文章刪掉，並希望她最近都不要發表與政治、抗議相關的文章，威脅她若不照做「我們就必須取消妳參與的活動」，Pumpui則回覆表示同意，廠商原以為她同意刪文，便表示請她先刪除文章，結果Pumpui霸氣回應說「我是說，那就把工作取消！」

    Pumpui的貼文也被台灣臉書粉絲團轉載、翻譯。臉書粉專「狗子泰荒謬」指出，Pumpui接獲廠商要她撤貼文的訊息，她很有骨氣的直接叫廠商取消活動，網友紛紛表示讚許，指出「有夠有骨氣」、「站著賺錢的人，應該被肯定」、「超有骨氣，讚到爆炸」、「這台灣藝人辦不到」。

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    Pantipa Arunwattanachai（@pantipa.a）分享的貼文 於 張貼

    泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）。（圖擷自IG@pantipa.a）

    泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）。（圖擷自IG@pantipa.a）

    泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）。（圖擷自IG@pantipa.a）

    泰國女模Pantipa Arunwattanachai（Pumpui）。（圖擷自IG@pantipa.a）

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