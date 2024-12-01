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    曼谷郊區工安意外 高架橋起重機倒塌釀6死9傷

    泰國龍仔厝府（Samut Sakhon）一座在建高架橋29日凌晨發生起重機倒塌意外。（法新社）

    泰國龍仔厝府（Samut Sakhon）一座在建高架橋29日凌晨發生起重機倒塌意外。（法新社）

    2024/12/01 10:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷附近發生一起工安意外，一台起重機在建造高架橋途中發生倒塌，造成6名工人死亡、9人受傷。

    據《曼谷郵報》報導 ，這起事故發生在曼谷以西的龍仔厝府（又稱沙沒沙空府，Samut Sakhon）的拉瑪二路（Rama II Road）高架橋工地，29日清晨一台起重機在建造高架橋期間轟然倒塌。警方及工程師迅速組成調查小組，初步研判是起重機的吊梁負載過重，導致機台失去平衡，許多工人不幸摔落地面。

    當地警方表示，這起事故造成3名工人當場死亡，另有10人受傷送醫，隨後死亡人數新增至6人。龍仔厝副府長沃拉納特（Voranat Nurod）指出，死者家屬將獲得每人86萬泰銖（約新台幣81萬元）的賠償金，傷者可獲得社會保障基金的醫療權利，至於經濟賠償方面則由建築公司負責。

    泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）透過社群平台「X」發文致哀，強調政府將會成立委員會深入調查這起事故，同時盡快清理現場以解決交通堵塞問題。

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