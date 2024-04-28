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伊拉克反同新法最高可判15年 美國務院轟「違反人權自由」

伊拉克新法將同性戀入罪，最高可判15年，引起國際各界撻伐。伊拉克國會示意圖。（路透）

伊拉克新法將同性戀入罪，最高可判15年，引起國際各界撻伐。伊拉克國會示意圖。（路透）

2024/04/28 12:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克新法，同性戀最高可判刑15年 美國務院轟「違反人權自由」

伊拉克27日通過反同新法，違者最高處15年徒刑。對此，美國國務院28日痛批，伊拉克此舉違反人權和自由，也將弱化伊拉克吸引外資的能力。

綜合外媒報導，伊拉克國會27日以「保護社會」、「守護宗教價值」為由，通過立法將同性伴侶關係入罪，同性戀者最高可被判處15年徒刑。

對此，美國國務院今（28）日發出聲明，痛批伊拉克此舉已違反人權和自由，也將弱化伊拉克吸引外資的能力，令經濟多元化的努力毀於一旦。

聲明提到，「此修法威脅伊拉克最弱勢的族群，也可能被用以阻礙伊拉克各非政府組織的言論和意見表達自由」。

此前，國際組織人權觀察（Human Rights Watch）LGBTQ權利小組副主任尤尼斯（Rasha Younes）曾指出，伊拉克此項立法凸顯出該國長期違反人權的劣跡，也是對基本人權的嚴重打擊。

國際特赦組織伊拉克研究員薩利希（Razaw Salihy）則指出，伊拉克LGBTI社群早已長期承受被國家默許的暴力和歧視，這項立法等同變相將這種默許法制化。

據科學刊物《數據看世界》（Our World in Data）統計，全球逾130個國家將同性戀合法化，而有超過60個國家列入犯罪行為。

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