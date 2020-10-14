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    與中串謀綁架？港警務處長控含血噴人 黃之鋒：狗急跳牆

    黃之鋒（右）認為，鄧炳強（左）的說法根本是狗急跳牆。（左圖為路透資料照，右圖為歐新社資料照；本報合成）

    黃之鋒（右）認為，鄧炳強（左）的說法根本是狗急跳牆。（左圖為路透資料照，右圖為歐新社資料照；本報合成）

    2020/10/14 20:58

    〔即時新聞／綜合報導〕今年8月，12名有案在身的港人偷渡往台灣時，被中國海警截獲扣押，而前香港眾志秘書長黃之鋒則引述飛行服務隊內部文件，指控此次事件是中國警方與港府串謀，要趁機綁架12名港人。對此，香港警務處長鄧炳強今（14）日則批評他是含血噴人，黃之鋒也於晚間7點在臉書上提出反擊，認為鄧炳強的說法根本是狗急跳牆，更要求他公開當日翼機行動的相關內容，並解釋「設局送中」的來龍去脈。

    黃之鋒表示，對於鄧炳強無故指控他含血噴人，很明顯是狗急跳牆的行為，因為目前香港政府仍拒絕回覆，「到底警方和飛行服務隊在中國水警進行拘捕前，曾否監視12人離開香港水域」，而這指控只是他們為了轉移話題的低級技倆。

    黃之鋒強調，有吹哨者向他提供行動代號「P-OPS」的飛行服務隊內部文件，證明在8月23日的監視行動，確實是由警方主導的。他提到，在上週真相公布後，警方仍繼續迴避問題，明顯就是「身有屎（心有事的諧音）」，而這行為只會增加政府將這12人「設局送中」的嫌疑。

    黃之鋒也提到，要求鄧炳強公開8月23日的翼機行動任務性質、偵察紀錄、文件、圖像和雷達資料，還要回答警方是否有派人登上定翼機在空中監視，更要交代「設局送中」的來龍去脈。

    黃之鋒臉書全文

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