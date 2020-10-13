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    武漢肺炎》香港樂手陽性 林鄭月娥上週曾赴音樂會「建議檢測」

    香港管弦樂團有名35歲外籍單簧管樂手今天（13日）檢測武漢肺炎時出現陽性反應，追蹤發現，特首林鄭月娥10月9日曾出席音樂會。圖為樂團合照。（圖擷取自香港管弦樂團網）

    香港管弦樂團有名35歲外籍單簧管樂手今天（13日）檢測武漢肺炎時出現陽性反應，追蹤發現，特首林鄭月娥10月9日曾出席音樂會。圖為樂團合照。（圖擷取自香港管弦樂團網）

    2020/10/14 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕香港管弦樂團有名外籍的35歲單簧管樂手在今天（13日）進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測時出現陽性反應，當局趕緊匡列約百名密集接觸者進行檢測，結果追蹤接觸史後發現，香港特首林鄭月娥曾在10月9日出席香港管弦樂團的音樂活動；不過港府衞生防護中心認為，林鄭月娥全程皆配戴口罩，也沒有與樂團成員進行密切接觸，且在中場休息就先行離席，因此沒有將林鄭月娥列入密集接觸者，但建議她進行檢測。

    綜合外媒報導，這位初步確診的外籍樂手，在9日及10日沒戴口罩的情況下，在香港文化中心舉行2場音樂演奏會演出，而9日場次的樂團出演，香港特首林鄭月娥也有出席，而當天出演的所有樂團成員、幕後工作人員以及觀眾共約數百人

    據消息指出，她在開演前曾上台致詞，但當時台上沒有樂團成員，之後觀賞音樂會時則坐在約中排的位子；另外當天民政事務局長徐英偉也在場，期間還到後台與樂團指揮會見數分鐘，不過他全程皆有戴口罩，且沒有接觸到感染者。

    在樂手檢測出現陽性反應後，當局便趕緊匡列近百人送往衛生機構進行檢驗，而特首辦公室對此表示，林鄭月娥並不算是密集接觸者，且在過去幾天已進行數次檢測，不過仍會依照衞生防護中心的建議再進行檢測；民政事務局也表示，為安全起見，徐英偉會盡快進行檢測，而香港管弦樂團在10月後續的4個表演場次全數取消，樂團辦公室與香港文化中心也將暫時關閉並進行全面消毒。

    目前香港已累計4202人確診，造成105人死亡。

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