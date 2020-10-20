武漢肺炎》全球首創！英國招募健康志願者刻意感染

該研究團隊將招募18歲至30歲的健康志願者，透過鼻子感染病毒，並從小劑量開始逐漸增加劑量，以此觀察能夠引起感染病毒的最小量。（示意圖，美聯社）

2020/10/20 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情持續擴散，全球確診人數已破4千萬。然而英國目前正在推動第一個「人類挑戰」（The Human Challenge Programme），該研究將讓90名以上的健康者故意感染病毒，藉以發現使人染病的最小病毒量。

綜合外媒報導，該研究團隊將招募18歲至30歲的健康志願者，透過鼻子感染病毒，並從小劑量開始逐漸增加劑量，以此觀察能夠引起感染病毒的最小量。這個階段將有多達90人參與，預計將持續約3個月。

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此項研究的共同研究員，倫敦帝國學院實驗醫學教授奧本蕭（ Peter Openshaw）則說明，「這項研究最大的優勢在於，我們不僅可以在感染期間更可以在感染之前，仔細觀察每個志願者，並且準確了解所有狀況」。

倫敦帝國學院傳染病學系學者克里斯．邱（Chris Chiu）指出，「沒有一項研究是完全沒有風險的，但人類挑戰計劃的合作夥伴將努力確保我們盡可能降低風險」。他強調，「我們的首要任務是志願者的安全」。

綜合外媒報導，該研究設計將由專業道德委員會審核，並且需要獲得藥品和保健產品監管局（MHRA）的批准，才能招募志願者。當局政府目前為了這項開創性的研究投入了3360萬英鎊（約12億5290萬台幣）。

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