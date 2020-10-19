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    武漢肺炎》英國威爾斯率先動作 23日起全面封鎖

    英國武漢肺炎疫情持續升溫，威爾斯地區今宣布23日起全面封鎖，民眾須待在家中，餐廳、酒吧及非必要商店全面暫停營業，直到11月9日。（法新社）

    英國武漢肺炎疫情持續升溫，威爾斯地區今宣布23日起全面封鎖，民眾須待在家中，餐廳、酒吧及非必要商店全面暫停營業，直到11月9日。（法新社）

    2020/10/20 00:54

    〔中央社〕英國疫情持續升溫，威爾斯地區今天率先展開動作，宣布自23日起實施全面封鎖令，民眾必須待在家中，餐廳、酒吧及非必要商店將全面暫停營業，直到11月9日。

    英國的英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭與蘇格蘭4大地區的防疫措施由各地方政府自行宣布，隨疫情調整。英國自9月中旬爆發第2波疫情以來，威爾斯是第一個宣布實施全面性封鎖令的地區。

    英國廣播公司（BBC）報導，威爾斯當局今天表示，威爾斯將從當地時間23日傍晚6時起進入短暫封鎖期，民眾應待在家中，餐廳、酒吧、旅館、美髮沙龍等店家暫停營業，與非同住的人會面一律禁止，無論場所為室內或室外。

    所有娛樂商家、社區中心、圖書館將全面關閉，宗教場所除葬禮與婚禮外，不舉行平日禮拜。威爾斯地區大學將持續提供部分的個人及線上課程，若學生選擇留在學校，這段期間同樣建議待在宿舍中。

    威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）表示，這次祭出短暫、強力、嚴格的「防火」措施，是希望力挽狂瀾，減緩病毒傳播速度，爭取一些時間。

    威爾斯先前針對各地疫情祭出不同程度的封鎖措施，他表示，這次宣布全面封鎖令，部分原因是各地的疫情差異逐漸縮小，到了應該採取行動，讓每一個人、每一個地區都投入防疫的時候。若再不行動，英國國家醫療保健服務（NHS）恐怕沒辦法應付源源不絕的病患。

    德瑞克福特同時表示，在封鎖令期間，非必要的跨境行動必須一律禁止。

    威爾斯在3月疫情爆發時也宣布類似封鎖令，但時間從起初宣布的3週不斷延長，最後在長達數個月後才宣布解禁，但德瑞克福特表示，這次禁令會在11月9日結束。

    英國各地的確診病患人數持續上升，根據最新數據，全英國於18日有67人病故、1萬6982人確診。（編輯：林治平）

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