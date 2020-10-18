武漢肺炎》法國近1/3人口受影響 9大城市宵禁宛若死城

法國第三大城里昂實施宵禁後街上空無一人。（法新社）

2020/10/18 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波大流行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於14日宣布，巴黎以及其他8個大城市自17日起將實施宵禁，預計法國近3分之1的人口都將受到影響。今日宵禁正式實施後，各大城宛如死城。

法國第二大城馬賽在宵禁下街上也見不到行人。（法新社）

綜合外媒報導，馬克宏宣佈自17日起，首都巴黎、里爾（Lille）、格勒諾布爾（Grenoble）、里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）、蒙佩利爾（Montpellier）、魯昂（Rouen）、圖盧茲（Toulouse）、聖埃蒂安（Saint-Étienne）等各大城市於晚間9點至隔日清晨6點實施宵禁，預計此次宵禁將至少維持四個星期。

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法國政府此次動員了約1萬2000警力來實施宵禁。（法新社）

初次違反宵禁者將被處以135歐元（約新台幣4550元）的罰款以及最高6個月的徒刑，累犯者則將面臨3750歐元（約新台幣1萬6435元）的巨額罰金。

空無一人的巴黎地鐵。（法新社）

法國媒體援引哈里斯民調公司（Harris Interactive）的數據指出，有70％的法國民眾贊同此次的宵禁政策，94％的民眾願意遵守宵禁，78％的民眾更表示自已會嚴格遵守宵禁。

而對於宵禁成效的看法，48％的受訪者認為宵禁能有效阻止第二波疫情擴散，52％的民眾則持相反意見。

目前法國確診數累計86萬7197例，另有33萬392人不治身亡。

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