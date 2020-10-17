武漢肺炎》WHO：「地塞米松」是唯一有效治療藥物

WHO稱，地塞米松（Dexamethasone）是如今唯一臨床上顯示能有效治療武漢肺炎重症病患的藥物。（美聯社）

2020/10/18 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在週五（16日）表示，地塞米松（examethasone）是現今唯一顯示能有效治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症病患的藥物。他也提及，許多城市的醫院即將面臨治療肺炎床位不足的情形，同時警告，北半球在冬天時，流感疫苗的供給量將無法滿足需求量。

據阿納多盧通訊社報導，譚德塞在週五的例行網路研討會上對記者透露，在WHO監管下進行的Solidarity大型研究計畫（Solidarity Therapeutics Trial）的臨床試驗目前取得的暫時性結論：瑞德西韋（remdesivir）和干擾素（interferon）在預防肺炎致死時收效甚微，也無法幫助病患減少住院時間。

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譚德塞表示，皮質類固醇（corticosteroid）地塞米松是唯一在臨床診斷上證明能有效治療肺炎重症病患的用藥。地塞米松也被用來治療包括風濕、皮膚疾病、過敏、氣喘、慢性阻塞性肺病、臀部和腦部腫脹、眼睛手術後疼痛，也可結合抗生素治療結核病。

Solidarity大型研究計畫是世界最大的武漢肺炎療法臨床實驗，總計有30個國家、500間醫院，1萬3000名病患參與。WHO在今年6月宣布不再進行羥氯喹 （ hydroxychloroquine）的臨床實驗，7月宣布不再讓病患接受洛匹那韋（ lopinavir） 和利托那韋（ritonavir）複方製劑的療法。這項實驗每個月持續納入2000名病患，並且將繼續評估其他可能療法，包括單克隆抗生素（monoclonal antibodies）和其他新抗病毒藥物。

針對疫情，譚德塞提到，歐洲上週武漢肺炎死亡病例數，雖然少於今年疫情最嚴峻的3月的4分之1，染疫住院人數卻在持續增加，許多城市將在幾週後面臨床位不足的情形。

譚德塞在會議上也談及季節性流感，他說，每年有高達350萬季節性流感的重症病例與65萬呼吸道疾病相關的死亡案例，由於人們為了預防武漢肺炎所採取的種種措施，今年南半球冬季的季節性流感病例與死亡案例比往年少，但不能樂觀假定北半球的冬天也會如此。他警告，當北半球的冬季降臨，流感疫苗的需求量將會超過供給量。免疫專家則建議醫護和老人是高風險族群中最應優先接種流感疫苗的人。

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