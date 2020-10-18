法國教師遭當街斬首 兇嫌犯案前曾要求學生指認

法國反恐檢察官及警方公布斬首案最新調查進度。圖為法國群眾獻花致意帕蒂。（美聯社）

2020/10/18 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎郊區一名中學歷史老師，於16日傍晚遭到一名伊斯蘭教極端主義者斬首，震驚法國社會，國家反恐檢察院調查後發現，兇嫌在斬首該名歷史老師前，曾在街上與學生接觸，要求他們指認教師。

綜合外媒報導，這起凶殺事件發生在距離巴黎30多公里的小市鎮孔夫朗—聖奧諾里娜（Conflans-Sainte-Honorine），當時18歲的兇嫌在傍晚5點左右於街頭斬首歷史老師帕蒂（Samuel Paty），警方到場後將兇嫌當場擊斃。據了解，兇嫌是在莫斯科出生的車臣人，而現場有目擊者聲稱曾聽到兇嫌高呼「真主至大」。

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反恐檢察官理卡德（Jean-Francois Ricard）表示，兇嫌在行凶之前，曾要求該校學生指認帕蒂，兇嫌先前都住在巴黎西北方的埃夫勒市，情報單位先前對此並不知情。

而帕蒂在本月初曾在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，要求學生公開討論，引發學生家長不滿而向學校投訴。

截至目前，警方拘捕了另外10名可能涉案人士，並調查兇手是否與學校學生以及家長有直接或間接聯繫，由於因有家長將帕蒂授課的影片上傳至網路，調查方向目前也不排除兇嫌是在網路上看到影片而行凶。

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