法國教師在課堂展示伊斯蘭教先知漫畫 遭當街斬首

案發後，法國大批警力聚集在該名教師任教的中學外。（美聯社）

2020/10/17 06:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國巴黎郊區一名中學歷史教師，16日傍晚在街頭遭一名疑似伊斯蘭教極端主義者斬首！兇嫌隨即遭警方擊斃，法國國家反恐檢察院也以恐怖主義事件對本案展開調查。

這起駭人聽聞的凶案發生在距離巴黎30多公里的小市鎮孔夫朗—聖奧諾里娜（Conflans-Sainte-Honorine），犯案時間約傍晚5點，地點就在該名教師任教的學笑不遠處。警方表示，該名教師10天前曾在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，要求學生公開討論，引發學生家長不滿，向學校投訴。這類漫畫被穆斯林視為褻瀆先知，但兇嫌並沒有子女在該校就讀。

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法國總統馬克宏16日傍晚前往該名教師任教的學校視察，並將這起殘忍的謀殺案定調為「伊斯蘭恐怖份子攻擊」，呼籲全國團結打擊極端主義。當地議會也強烈譴責這起暴行。

警方表示，兇嫌持有刀具和1把生存遊戲運動中使用的仿真玩具槍（airsoft gun），在行兇後因不服警方喝令放下武器，遭當場擊斃。警方並未公佈兇嫌身分，法國媒體報導，兇嫌是在莫斯科出生的車臣人，年僅18歲。據報導，有目擊者聲稱曾聽到兇嫌高呼「真主至大」。

在俄羅斯於1990年代和2000年代初期掃蕩車臣的伊斯蘭分離主義勢力後，大批車臣難民逃往法國尋求庇護，車臣人社區遍布法國全境。近幾個月來，法國各地接連出現涉及車臣人的暴力事件，據信與犯罪活動有關。

此前的9月25日，巴黎第11區的「查理週刊」（Charlie Hebdo）前辦公大樓前，發生一起持刀攻擊事件，2人被砍成重傷。此事發生在查理週刊恐怖攻擊事件2名兇嫌的遺孀出庭作證當天。2015年1月7日，2名持衝鋒槍的武裝分子闖入查理週刊總部，向在場人群掃射，造成12人喪生。2天後，兩名兇嫌逃進一家印刷廠，劫持人質與警方對峙，後遭擊斃。

法國總統馬克宏在案發後前往該名教師任教的學校視察，呼籲國人團結對抗伊斯蘭教極端主義。（美聯社）

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