戰狼再引反感！ 法國網友群起激憤批中共如同「新納粹」

〔即時新聞/綜合報導〕中國戰狼式外交讓不少國家感到反感,近日中俄等國當選聯合國人權理事會成員一事,再度惹全球人權組織批評,其中曾公開聲援新疆維吾爾族的法國歐洲議員拉斐爾(Raphael Glucksmann)更痛斥聯合國「政治操縱」。對此,中共駐法大使館「戰狼」上身,批拉斐爾在新疆問題上搗亂中國內政,此舉激起法國人民族情緒,還有許多法國網友形容中共是「新納粹」!

綜合法媒報導,中共欺壓人權的傳聞不斷,但本月13日卻當選聯合國人權理事會成員,諷刺至極。不少國際人權組織跳出來批評此事,常公開譴責中共迫害新疆維吾爾族的歐洲議員拉斐爾也直斥聯合國政治操縱!中國駐法大使館見狀也立即反批拉斐爾干涉中國內政,在新疆問題上多作文章,搗亂中國內部事務。

拉斐爾14日在推特上作出反擊,表示自己是人民選出來爭取人權,所作所為乃對人民負責,直言外國大使館無權對民選代表指手畫腳,強調自己不會屈服於中共淫威,同時他也再次要求中共停止在新疆一切惡行,關閉集中營。

讓人注意的是,拉斐爾的反擊文獲得廣大迴響,大量法國網友湧入讚好,紛紛留言形容中共是「新納粹」,批評中方自我膨脹,凡事「中國至上」,看了就討厭;還有網友似乎忍了很久,質問中國何時才要就武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)向全世界道歉。此外,部分網友也開始要求法國政府及外交部對中國大使館的戰狼行為表態,甚至發起杯葛中國貨、驅逐中國駐法代表等等。

這次網友在網路上憤怒批中的事件也讓不少當地傳媒報導,前香港眾志創黨主席羅冠聰表示,相對過去法國政界甚少就中國問題強硬表態,這次網友意外地不滿中共戰狼,顯見中方激起法國人民族情緒,連法國的中國問題專家安東(Antoine Bondaz)都表示網友的反彈「前所未見」。

Vous ne m’impressionnez pas @AmbassadeChine

Et vous ne pouvez donner d’ordre, ici, à un représentant du peuple.

J’ai été élu pour mener ces combats pour les droits humains. Et je les mènerai jusqu’au bout.

Alors changez de ton svp.

Et surtout: fermez les camps. https://t.co/Qqqg2BTiyi