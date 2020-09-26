英國代表批北京打壓港、疆 中方回嗆：沒資格當「人權教師爺」

英國外交及聯邦事務大臣艾哈邁德25日在聯合國人權理事會議上批中國打壓人權。（法新社）

2020/09/26 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中共強行讓《港版國安法》上路、打壓新疆等惡行引發國際關注，外交及聯邦事務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）25日在聯合國人權理事會上痛批中共侵犯人權，在香港作為也嚴重違反《中英聯合聲明》。對此，中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印反控英國「人權劣跡世人皆知」，沒資格當中國的「人權教師爺」！

綜合媒體報導，艾哈邁德在會上指出，北京當局在香港推動《港版國安法》一舉損害香港高度自治以及人權自由，嚴重違反《中英聯合聲明》承諾，英方對中國的司法獨立及法律程序是否正當感到憂慮。另外在新疆議題上，艾哈邁德表示中共打壓維吾爾族的惡行頻上國際版面，且英方也有確切證據證明中方已在當地推行系統化的侵害人權行動，文化和宗教活動受到嚴重限制，大批居民被強迫勞動和節育。

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艾哈邁德呼籲中國確實履行《中英聯合聲明》，保障港人權利及自由，尊重香港司法獨立；並容許外界自由進入新疆，釋放所有被任意拘留人士。

對此，劉玉印在會上批英國就香港、新疆問題無端指責中國，濫用人權理事會平台散布虛假信息，充分暴露英國在涉華問題上的的傲慢、偏見和無知，中方對此表達堅決反對，還辯稱港、疆問題跟人權無關，是中國維護國家主權、安全和統一的作為。

劉玉印還反批英國「人權劣跡世人皆知」，指控英國過去歷史上在他國殺害平民、疫情期間漠視民眾生命權和健康，還指英國種族歧視和種族主義犯罪近年有顯著上升趨勢，「這樣一個踐踏人權的國家，有什麼資格和臉面充當『人權教師爺』？」要求英國停止干涉別國內政，「否則以其可悲的人權紀錄，只會淪為國際笑柄。」

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