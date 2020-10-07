直言中國和平轉型非常困難 蔡霞：中共以黨性反人性

前中共黨校教授蔡霞（見圖）指出，中共一直都是以黨性反人性，中國缺乏人文主義精神，和平轉型非常艱難。（圖擷取自Twitter）

2020/10/08 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國「戰狼外交」近日持續引起國際社會不滿，德國6日代表39個國家在聯合國大會發表聲明，要求中國尊重西藏、新疆及少數民族人權；對此，前中共黨校教授蔡霞指出，中共一直都是以黨性反人性，中國缺乏人文主義精神，和平轉型非常艱難。

根據《法廣》報導，蔡霞6日訪談探討「捷克參議長訪台」引發的中國外交事件風波以及捷克和平民主轉型的啟示，她表示，「人」的概念在極權主義的意識型態中不存在，只有政黨、所謂的「國家」、政權及其所謂的「政治目標」，所有人都是他們的工具，「作為一個人的尊嚴、人的價值，站在人道主義的立場上，或者在人性的角度恢復人的尊嚴、人的價值和人的主體意識，在極權意識形態中是根本不存在的」。

請繼續往下閱讀...

針對中國的「戰狼外交」，蔡霞指出，中國共產黨從來都是以人民的代表者自居，但實際上根本就沒有代表的資格，因為沒有經過民主選舉，所以說這個政權本身是不合法的；中共從來都是拿數字在講人，人在中共眼裡就是數字，是統計的數字和百分比。

蔡霞談到捷克的「布拉格之春」與「天鵝絨革命」，她說，捷克和中國都是馬列主義政黨控制的國家，但捷克如今已經過和平的政治轉型，但未來的中國可能難以套用，「實際上，在極權主義下，在中國共產黨的意識形態裡，從來就只有黨性，沒有人性，而且是以黨性反人性的」。

蔡霞還說，中共將人放在服從黨的需要，人只是實現黨的政治目標的政治工具，「所以，我認為在中國未來的政治轉型中，可以說，這個國家面臨的環境極為險惡，還達不到捷克這個國家的水平」。

蔡霞強調，她對中國民主轉型不悲觀，因為是歷史趨勢的大方向，任何人的主觀願望都不能改變，只是中國社會的進程相對艱難，「我認為中國的政治轉型需要更多思想理論的指導，有更多的人文關懷的精神和理念來培育中國的社會轉型的文明氛圍，提升人的文化素養，只有這樣，中國才有可能儘可能的減少在政治轉型過程中的血腥屠殺和為之付出無辜生命的災難性的過程」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法