人權議題引國際關注 聯合國：正和中國討論出訪新疆

聯合國人權事務高級專員巴舍萊14日在會議中對維吾爾族議題表示關切，並提到正合中國當局討論訪問新疆的可能。（歐新社）

2020/09/15 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期因人權議題引發全球關注，國際批評聲浪持續增加，聯合國人權理事會（Human Rights Council）14日在瑞士日內瓦舉行會議，官員在會議中對新疆、香港問題表示關注，並表示，正在與中國當局討論訪問新疆的可能。

綜合外媒報導，國際特赦組織、人權觀察等300多個國際非政府組織，上週致函呼籲聯合國成立監督機構，調查中國政府侵犯人權的行為。連署的團體強調，聯合國應針對中國在香港、西藏和新疆等地猖獗的行為採取行動。

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聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）14日在會議中對維吾爾族議題表示關切，辦公室將持續與中國政府接觸，了解新疆的局勢以及對人權的影響。並指出，應中國政府的邀請，自己和當局正在討論出訪新疆的可能性。巴舍萊也提到，辦公室同時也密切關注香港的發展。鼓勵香港當局密切監管警察和法院的執法情況，採取行動審查國安法，避免可能對當地居民人權帶來負面後果行動。

中國近期因人權議題，引發國際批評聲浪，美國在當地時間14日，以中國涉嫌強迫勞動生產、侵犯維吾爾族或其他少數族裔人權為由，宣布禁止進口新疆地區特定製造商生產的商品。歐盟則在與中國國家主席習近平進行線上峰會時，要求中國當局允許獨立觀察員出訪新疆。

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