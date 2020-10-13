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    首頁　>　國際

    國際關注！法博物館讓中共踢鐵板 羅冠聰：蒙古議題將成導火線

    「香港眾志」創黨主席羅冠聰指出，蒙古面臨的文化清洗將會成為下個國際社會關注中共暴行的導火線。圖為蒙古民眾抗議強推中文教學、中共領導人習近平。（歐新社，法新社，本報合成）

    「香港眾志」創黨主席羅冠聰指出，蒙古面臨的文化清洗將會成為下個國際社會關注中共暴行的導火線。圖為蒙古民眾抗議強推中文教學、中共領導人習近平。（歐新社，法新社，本報合成）

    2020/10/13 11:13

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    斥中共欲竄改蒙古歷史 法國博物館憤怒取消和中國合作

    〔即時新聞／綜合報導〕法國南特（Nantes）歷史博物館多年來和中國內蒙古博物館合作，但今年因為北京當局強烈審查有關蒙古的語言及文化，讓館方決議和中國停止合作，讓中共審查大踢鐵板。「香港眾志」創黨主席羅冠聰指出，蒙古面臨的文化清洗將會成為下個國際社會關注中共暴行的導火線。

    和中國內蒙古博物館合作多年的法國南特歷史博物館12日發出聲明，爆料中共當局不斷干涉展覽內容，打算把成吉斯汗、蒙古帝國以及蒙古語從展覽中移除，試圖改寫歷史，更打算讓獨特的蒙古歷史文化徹底消失。

    南特歷史博物館館長居耶（Bertrand Guillet）表示，雖然知道中國有可能會為此大聲抗議，但在歷史學家等專家的建議下，決定站在捍衛自身的科學及道德觀點，通知南特市長「取消和中國的合作」。

    羅冠聰也在臉書上分享相關訊息，並呼籲網友推廣新聞，讓法國政界人士關注並加入戰局，批評中共暴行。

    羅冠聰認為，蒙古面臨的「文化清洗」是在維吾爾集中營之後，將會成為下一個國際社會關注中共暴行的「導火線」；而外界也普遍擔憂，中共日後會否用同樣手法，抹殺香港人的語言、文化及歷史。

    羅冠聰臉書全文

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