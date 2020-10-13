斥中共欲竄改蒙古歷史 法國博物館憤怒取消和中國合作

南特歷史博物館館方透露，今年因為北京當局打壓蒙古少數民族，並爆料「北京針對項目進行審查、改寫歷史」，為此館方決議和中國停止合作。（南特歷史博物館臉書，法新社，本報合成）

2020/10/13 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕位於法國布列塔尼公爵城堡（Château des ducs de Bretagne）的南特（Nantes）歷史博物館多年來和中國內蒙古博物館合作，不過南特歷史博物館館方透露，今年因為北京當局針對蒙古少數民族的立場，並爆料「北京針對項目進行審查、改寫歷史」，為此館方決議和中國停止合作。

南特歷史博物館12日發出聲明指出，多年來和中國內蒙古博物館合作，負責研究蒙古歷史以及成吉思汗的展覽。今年因為疫情，展覽日期已經被推遲至2021年上半年，沒想到又因為中國對蒙古少數民族的立場，被迫延後到2024年才得以展出。

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該聲明繼續說明中共當局的干涉內容，指出北京當局不停干預該展覽，試圖將成吉斯汗、蒙古帝國以及蒙古語從展覽中移除，更針對展覽內容進行控制，例如文字、簡介等，目的就是「試圖改寫歷史，讓獨特的蒙古歷史文化徹底消失，撰寫符合中共當局認同的國家敘事」。

南特歷史博物館館長居耶（Bertrand Guillet）表示，雖然知道中國有可能會為此大聲抗議，但在歷史學家等專家的建議下，決定站在捍衛自身的科學及道德觀點，通知南特市長「取消和中國的合作」；在這樣的狀況下，館方將改變合作對象，展覽內容改由歐美收藏家提供，並延至2024年10月進行展覽。

南特歷史博物館臉書全文

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