中國已無良策 陳光誠：消滅反人類的共產政權是正義之舉

中國近日陷入內外交迫的窘境，「紅二代」反習、非共聲浪漸盛，「戰狼外交」也慘遭各國洗臉；對此，流亡美國的中國維權人士陳光誠（見圖）投書指出，「中共已無良策，消滅反人類的共產專制政權是正義之舉」。（路透資料照）

2020/09/13 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日陷入內外交迫的窘境，「紅二代」反習、非共聲浪漸盛，「戰狼外交」也慘遭各國洗臉；對此，流亡美國的中國維權人士陳光誠投書指出，「中共已無良策，消滅反人類的共產專制政權是正義之舉」。

根據《自由亞洲電台》報導，陳光誠11日撰寫評論表示，由於中國內外形勢明顯改變，「堅持共產黨的領導」，也就是「我共產黨必須壟斷所有權力」，中共寫在憲法前言裡的「四項基本原則」之一，面臨著前所未有的挑戰，「中共統治能否以及如何才能繼續堅持下去，已經成為中共必須面對的首要議題，重中之重」。

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陳光誠指出，在美國的帶領之下，各民主國家不再迴避「中共不等於中國」的敏感議題，從中國外交部長王毅訪問歐洲慘遭洗臉，就足以證明「中共已無良策」。

陳光誠認為，即便是內外交困之際，中共也絕不會坐以待斃，一定會不擇手段瘋狂維護專制政權，而被中共視為頭號敵人的中國人民，尤其是中國那些走在前面的覺醒者們，這時的抗爭空間會異常狹小，面臨的風險比平時更大，「因此，我認為國內朋友在必須抓住戰機的同時，要注意保存實力，為迎接即將到來的變革積極作好準備」。

陳光誠續稱，「在『中共政權是人類公敵』已經成為世界共識的大環境下，在全球範圍內，要把消滅共產專制政權的聲浪推向高潮。無須固定的姿勢，不求統一的模式，無論你身處哪國、哪地、在什麼時間，只要為此行動起來就會產生推力。時機一到，就便於有系統地進行下一步行動」。

陳光誠強調，「毫無疑問，消滅反人類的共產專制政權是正義之舉。然而，面對中共政權的黑幫化，國內外必須拯救渙散、各盡所能、形成合力，才能克敵制勝。立足正義、鏟除邪惡具有天然的正當性，自天佑之，吉無不利，把人神共怒的反人類的共產專制政權掃進歷史灰燼的天時已經到來」。

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