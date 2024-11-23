共軍跨海侵台 美印太司令:極難

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，中國解放軍跨海侵台「極其困難」，亦有信心能夠突破海上封鎖。圖為帕帕羅八月廿七日於馬尼拉國際軍事法律與行動會議中發表談話。（路透檔案照）

2024/11/23 05:30

帕帕羅有信心可突破解放軍海上封鎖

〔編譯林家宇／綜合報導〕美軍印太司令部司令帕帕羅本週受邀至華盛頓智庫「布魯金斯研究所」舉辦的論壇，針對台灣海峽在內的印太局勢問題發表看法。談及中國攻台議題，帕帕羅表示，雖然他敬重中國解放軍的行動力，但跨海侵略「極其困難」，美軍也有信心能夠突破解放軍的海上封鎖。

主持人問及，有鑑於中國國家主席習近平要求軍方在二○二七年具備侵台能力，使得這一年被視為台海戰爭爆發的關鍵時間點，帕帕羅對此有何看法？

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中國動武有條件 美軍做好準備

帕帕羅提及，中國二○○五年通過的「反分裂國家法」中為自己設下「必須一戰」的三大條件，分別為：台灣宣布獨立，第三勢力介入和中國判定武力之外的統一手段盡失且無可挽回。

帕帕羅說，所謂的時間點從不代表中國宣布要在那一刻到來之際行動，認為外界對此有所混淆。這類訊息固然是一個基準，提醒他們要更加注意事態發展，但依據「台灣關係法」，美軍指揮官自始至終被賦予做好周全準備的職責，「在我的指揮下，我的責任就是每天都做好準備」。

被問及如何評估中國二○二七年做好侵台準備的過程中，軍方和火箭軍爆發醜聞造成的影響？帕帕羅回答，他尊重中國解放軍在西太平洋執行空中和海上行動的能力，也認為中國軍方做出顯著改進，但他強調「跨海侵略會是極其困難的行動」。

帕帕羅說，國際對於海上封鎖行動的觀點難以預測，但若封鎖成了國際性問題，將引發政治層面效應，「但我對於突破海上封鎖的能力具有信心，我們也朝此一點一滴努力」。

台能自我防衛 美對台政策不變

對新加坡駐美大使呂德耀問及，美軍在防衛台灣上鞭長莫及，會期望如何促使台灣更適當地武裝和自我防衛時，帕帕羅認為台灣能夠從空中、陸地、海上和水下防衛，坦言自己有一些「在機密環境下測試且證實成功的計畫」，因此不認同呂德耀的悲觀看法。但他指出，台灣在追求自決的道路上，對於自身防衛擁有最大責任，美國對台政策亦不會有任何改變。

帕帕羅表示，雖然嘉手納基地和台灣有些距離，但也有其他更為接近的日本島嶼可供部署，美方在其他空、海領域亦有權限。此外，對於解放軍各大軍種可能帶來的難題，美方都有設想解決方法。然而，軍方的目標在於不讓這些問題成為現實，「因為震懾是我們的最高職責」。

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