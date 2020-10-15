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    治療酒癮1年半後返家 印度男隔天竟狠殺祖母

    一名24歲的男子，因為長期酗酒問題，被送到勒戒中心戒酒癮，歷經一年半戒酒過程後，於近日返家。想不到就在返家後的隔天，被家人發現他狠心殺害了高齡80歲的祖母，並讓她屍首分離。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    一名24歲的男子，因為長期酗酒問題，被送到勒戒中心戒酒癮，歷經一年半戒酒過程後，於近日返家。想不到就在返家後的隔天，被家人發現他狠心殺害了高齡80歲的祖母，並讓她屍首分離。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2020/10/15 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買近日發生一起人倫悲劇。一名24歲的男子，因為長期酗酒問題，被送到勒戒中心戒酒癮，歷經一年半戒酒過程後，於近日返家。想不到就在返家後的隔天，被家人發現他狠心殺害了高齡80歲的祖母，並將她屍首分離。

    綜合外媒報導，這名男子名叫佩雷拉（Christopher Pereira），從14歲開始就開始酗酒並染上了毒癮，在一年半前被家人送到位於塔那（Thane）附近的勒戒中心接受治療，本月11日完成療程返家。隔日，堂兄迪亞斯（Abigail Dias）前往探望年邁祖母，才發現了這起慘劇。

    迪亞斯抵達時，並沒有人來應門，於是自行將門打開，發現佩雷拉坐在黑暗中，他將燈打開後才發現遍地的血跡，以及祖母的慘狀，而佩雷拉只是微笑著並很乾脆地承認犯行，他旋即將門關上並通報警方。他表示，案發前一天佩雷拉返家後表現都相當正常，還與家人共進了一頓溫馨的晚餐。

    警方表示，在對佩雷拉訊問之前，將會先翻閱他所有的病例，並詢問在勒戒中心治療他的醫生，好搞清楚他的心理狀態。目前，佩雷拉仍被關押，調查也正在進行中。

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