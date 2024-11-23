新型極音速飛彈襲烏 普廷嗆攻擊西方

中程彈道飛彈 榛果樹可攜6枚核彈頭

2024/11/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿一日表示，俄軍成功向烏克蘭發射一枚新型高超音速（極音速）中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik），並聲稱目前沒有任何防空或反飛彈系統足以攔截或反制，此舉旨在回應美英同意烏國使用長程飛彈攻擊俄國。普廷還揚言，烏克蘭戰爭已逐步升級為全球衝突，俄方不排除報復性襲擊西方國家。

升級全球衝突 揚言無法攔截

烏克蘭同日稍早指控，俄軍首度對烏國第聶伯羅市發射洲際彈道飛彈（ICBM），造成兩人受傷，隨後美方表示應是一枚中程飛彈。當天晚間，普廷在全國性電視演說中表明，對「榛果樹」飛彈進行「戰鬥狀態測試」，成功擊中第聶伯羅市一處飛彈生產工廠，這是對烏軍過去幾日使用美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）及英國「暴風影」飛彈襲擊俄南的回應。烏軍指出，俄國這枚飛彈是從裡海北端阿斯特拉罕州發射，距烏國約八百公里。

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美：應在實驗階段 存量不多

普廷揚言美國的防空系統無法攔截這種新型飛彈，威脅進一步打擊向烏提供武器的國家軍事設施，「一旦（對俄）侵略行動升級，我們將果斷做出同等回應」，呼籲西方領袖「認真考慮這一點」。普廷也表示，對烏國發射更多「榛果樹」飛彈前，會提前發出警告，以便平民撤離。

此前，莫斯科從未在空襲前發出預警，而發射中程彈道飛彈也無事先告知義務，但克宮發言人說，俄方在發射前半小時透過熱線知會美國。

美國國防部發言人辛赫表示，這是美方首次看到俄國在戰場上部署「榛果樹」，應該還在實驗階段，存量應不多。他提到，此次發射是搭載傳統彈頭，但亦可改裝配備核彈頭。

「第三次世界大戰已開始」

烏國總統澤倫斯基指出，俄方發射新型飛彈公然違反聯合國憲章，讓戰爭的規模和殘酷性大幅升級，這是俄國不想要和平的最終證據，如果這類行動未招致強硬回應，將導致其他國家受到俄國威脅。

白宮發言人尚皮耶反駁有關允許烏軍使用長程飛彈打擊俄境、導致戰爭升級的說法，稱俄國才是讓事態升級的一方，因為北韓派出大量兵力助俄攻烏。前烏軍總司令、駐英大使扎盧茲尼表示，第三次世界大戰已在今年開始，烏國如今不僅面對俄國、北韓部隊、伊朗的自殺無人機，還有「中國製造的砲彈」。

美國紐約時報引述專家看法指出，普廷此舉讓戰爭升級，走向爆發核武衝突的可能性。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」軍事科學主任沙維爾指出，這是向烏國與西方嗆聲。奧斯陸大學軍事專家霍夫曼表示，俄國意在警告對手，「這次未裝載核武，但下次難說」。

俄國總統普廷表示，烏俄戰爭已逐步升級為全球衝突，俄方不排除向西方國家採取報復性攻擊。（歐新社）

俄國廿一日向烏克蘭發射「榛果樹」中程彈道飛彈，美方推測應是RS-26「邊界」（Rubezh）洲際彈道飛彈的中程飛彈版本。圖為俄國今年三月試射一枚洲際彈道飛彈。（法新社）

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