武漢肺炎》倫敦民眾不滿宵禁令 與警方爆發衝突

2020/10/18 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦地區由於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情惡化,因此自16日起升高到二級警戒,當地政府下令酒吧必須於晚上10點結束營業,不過有民眾不滿此政策,與警方發生衝突,最終慘遭逮捕。

綜合外媒報導,英國政府於16日將倫敦升級至二級警戒,並實施「宵禁令」,意味著當地所有酒吧與餐館必須在晚上10點關門。

請繼續往下閱讀...

倫敦蘇活區 (Soho) 有大批民眾在酒吧待到最後一刻才散場,然而就在當天晚上即將實施「宵禁令」之前,卻有部分民眾不滿禁令的實施,在路上高舉標語並與警方發生衝突,最後被警方逮捕。

英國大都市警察局副助理局長特羅斯(Matt Twist)遺憾表示,看到少數民眾違反規定的行為,更稱因為倫敦升級警戒,警方才會積極管控民眾的行為。

英國衛生部長漢考克(Matt Hancock)日前決議,將倫敦調升至二級警戒。目前當地雖然學校、教堂及個營業部門均正常開放,不過漢考克指出,民眾應避免搭乘大眾交通工具,民眾在低於「六人限制」下,可在戶外酒吧與人會面,也建議民眾盡可能減少旅行次數。

根據今日英國政府的數據統計,英國單日確診新增1萬5650例,累計確診68萬9257例,死亡累積5萬7690例,其中倫敦一週累計確診31例。

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

Getting heated between anti Covid protesters and police on Oxford Street, London - Chants “No more lockdown” pic.twitter.com/bzdN3EbhMY