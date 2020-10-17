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    武漢肺炎》倫敦民眾不滿宵禁令 與警方爆發衝突

    疫情嚴重，政府17日將倫敦升至二級警戒，部分民眾卻上街表達不滿，他們認為現在的倫敦很安全，不需要進行宵禁令，更與警方爆發衝突。（路透）

    疫情嚴重，政府17日將倫敦升至二級警戒，部分民眾卻上街表達不滿，他們認為現在的倫敦很安全，不需要進行宵禁令，更與警方爆發衝突。（路透）

    2020/10/18 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦地區由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，因此自16日起升高到二級警戒，當地政府下令酒吧必須於晚上10點結束營業，不過有民眾不滿此政策，與警方發生衝突，最終慘遭逮捕。

    綜合外媒報導，英國政府於16日將倫敦升級至二級警戒，並實施「宵禁令」，意味著當地所有酒吧與餐館必須在晚上10點關門。

    倫敦蘇活區 （Soho） 有大批民眾在酒吧待到最後一刻才散場，然而就在當天晚上即將實施「宵禁令」之前，卻有部分民眾不滿禁令的實施，在路上高舉標語並與警方發生衝突，最後被警方逮捕。

    英國大都市警察局副助理局長特羅斯（Matt Twist）遺憾表示，看到少數民眾違反規定的行為，更稱因為倫敦升級警戒，警方才會積極管控民眾的行為。

    英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）日前決議，將倫敦調升至二級警戒。目前當地雖然學校、教堂及個營業部門均正常開放，不過漢考克指出，民眾應避免搭乘大眾交通工具，民眾在低於「六人限制」下，可在戶外酒吧與人會面，也建議民眾盡可能減少旅行次數。

    根據今日英國政府的數據統計，英國單日確診新增1萬5650例，累計確診68萬9257例，死亡累積5萬7690例，其中倫敦一週累計確診31例。

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