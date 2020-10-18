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    日研究：冠狀病毒可在皮膚活9小時 比流感病毒長

    日本研究人員發現，冠狀病毒可在人類皮膚上保持活性9小時。（圖取自Unsplash圖庫）

    日本研究人員發現，冠狀病毒可在人類皮膚上保持活性9小時。（圖取自Unsplash圖庫）

    2020/10/18 16:47

    〔中央社〕日本研究人員發現，冠狀病毒可在人類皮膚上保持活性9小時，由此可知，要對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎），就得經常洗手。

    這份刊登在本月號「臨床傳染病」（Clinical Infectious Diseases）的研究指出，相較之下，造成流行性感冒的病毒只會在人類皮膚停留約1.8小時。

    這份研究指出：「和IAV（A型流感病毒）相比，（造成2019冠狀病毒疾病的病毒株）SARS-CoV-2會存活在人類皮膚9小時，或許會增加接觸傳染風險，從而加速疫情擴散。」

    研究團隊從解剖樣本採集病患死亡約1天後的皮膚進行測試。噴灑乾洗手使用的乙醇後，冠狀病毒和感冒病毒都會在15秒內失去活性。

    研究指出：「SARS-CoV-2在皮膚上存活較長，增加了接觸傳染的風險，但手部清潔可降低這種風險。」

    這份研究為世界衛生組織（World Health Organization）建議經常且徹底洗手以降低病毒傳播風險的方針提供佐證。

    武漢肺炎去年底在中國爆發後，至今全球已有近4000萬人染疫。

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