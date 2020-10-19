立陶宛疫情下大選 被隔離選民可開車投票

立陶宛國會大選為一些人開設了專用的投票所，選民可開車投票。（美聯社）

2020/10/20 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕波羅的海國家立陶宛19日開始舉行國會大選第2輪投票，當地在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例激增的情況下，為一些人開設了專用的投票所，選民得開車投票。

《美聯社》報導，立陶宛設有4個開車入場投票所，只有被隔離和在官方名單上的人才能以這種方式投票─選民按照指示獨自開車到達，戴上口罩後將選票投進票箱，直到10月25日投票截止，其他選民則前往一般投票所投票。

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拒絕透露姓氏的前教師喬納斯（Jonas）表示，「這非常方便。我只希望他們從一開始就這樣做，在第一輪選舉時可以有更多人投票。」

反對派保守黨祖國聯盟（Homeland Union）宣稱在10月11日第一輪選舉中獲勝，目前聯合政府的主要政黨農民與綠人聯盟（Farmers and Greens Union）位居第2。分析人士認為，祖國聯盟最終將勝選，籌組一個中間偏右的政府。

依照立陶宛的選舉制度，國會141個議席中，有68席將在第2輪選舉中按比例制選出。

立陶宛迄今有7726例武漢肺炎確診病例，113例死亡。

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