為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    立陶宛疫情下大選 被隔離選民可開車投票

    立陶宛國會大選為一些人開設了專用的投票所，選民可開車投票。（美聯社）

    立陶宛國會大選為一些人開設了專用的投票所，選民可開車投票。（美聯社）

    2020/10/20 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕波羅的海國家立陶宛19日開始舉行國會大選第2輪投票，當地在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例激增的情況下，為一些人開設了專用的投票所，選民得開車投票。

    《美聯社》報導，立陶宛設有4個開車入場投票所，只有被隔離和在官方名單上的人才能以這種方式投票─選民按照指示獨自開車到達，戴上口罩後將選票投進票箱，直到10月25日投票截止，其他選民則前往一般投票所投票。

    拒絕透露姓氏的前教師喬納斯（Jonas）表示，「這非常方便。我只希望他們從一開始就這樣做，在第一輪選舉時可以有更多人投票。」

    反對派保守黨祖國聯盟（Homeland Union）宣稱在10月11日第一輪選舉中獲勝，目前聯合政府的主要政黨農民與綠人聯盟（Farmers and Greens Union）位居第2。分析人士認為，祖國聯盟最終將勝選，籌組一個中間偏右的政府。

    依照立陶宛的選舉制度，國會141個議席中，有68席將在第2輪選舉中按比例制選出。

    立陶宛迄今有7726例武漢肺炎確診病例，113例死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白羅斯與鄰國關係急凍 波蘭、立陶宛召回大使
    2020/10/06 23:54

    白羅斯與鄰國關係急凍 波蘭、立陶宛召回大使
    聲援白羅斯示威民眾 波羅的海3國宣布制裁總統盧卡申科
    2020/08/31 17:26

    聲援白羅斯示威民眾 波羅的海3國宣布制裁總統盧卡申科

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    波羅的海三國攜手推「安全旅遊圈」 公民、居民可自由進出邊界
    2020/05/15 16:15

    波羅的海三國攜手推「安全旅遊圈」 公民、居民可自由進出邊界
    立陶宛外長挺台！直接找譚德塞談台灣參與WHO
    2020/05/13 19:57

    立陶宛外長挺台！直接找譚德塞談台灣參與WHO
    立陶宛政界、知識界逾200人致函總統 籲支持台灣加入WHO
    2020/04/23 11:51

    立陶宛政界、知識界逾200人致函總統 籲支持台灣加入WHO
    國際今日熱門
    共軍東部戰區公布「出征誓師畫面」 小粉紅卻崩潰了
    2020/10/19 09:05

    共軍東部戰區公布「出征誓師畫面」 小粉紅卻崩潰了 影片

    2000年前「沙漠巨貓」現形！秘魯驚見巨大神秘圖騰
    2020/10/19 06:17

    2000年前「沙漠巨貓」現形！秘魯驚見巨大神秘圖騰

    1萬年前母子足跡曝光！小媽媽躲避猛獸 抱起幼兒趕路
    2020/10/19 06:14

    1萬年前母子足跡曝光！小媽媽躲避猛獸 抱起幼兒趕路

    習視察軍隊强調黨絕對領導 學者：制止軍方爭功釀禍
    2020/10/19 06:05

    習視察軍隊强調黨絕對領導 學者：制止軍方爭功釀禍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播