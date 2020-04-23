立陶宛政界、知識界逾200人致函總統 籲支持台灣加入WHO

立陶宛國會友台小組副主席阿頓梅納斯（見圖）公布給總統的公開信，呼籲支持台灣加入WHO。（擷取自Mantas Adomenas臉書）

2020-04-23 11:51:55

〔即時新聞／綜合報導〕超過200位立陶宛的政界、商界、知識界人士昨（22）日聯名致函立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda），呼籲支持台灣加入界衛生組織（WHO），並促進台灣的國際認同。諾賽達透過發言人回應，他支持與台灣的實質合作，但WHO只有聯合國會員國可以加入。

立陶宛國會友台小組副主席阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）昨日在推特上公布這封給總統的公開信，署名者共204人，包含50位立陶宛國會議員、6位歐洲議會議員、7位立陶宛國家文化藝術獎得主、27位大學教授等，引發立陶宛各界關注。

請繼續往下閱讀...

信中提到，中國當局持續掩蓋有關疫情的資訊，連帶使得WHO低估疫情威脅，導致如今全世界人民都因中國的謊言和壓迫而受苦，其中受到最大危害的就是台灣。台灣長期受中國武力威脅，也因中國壓力被排除在國際組織之外，就算台灣的抗疫模式已被全球視為典範，中國還是不願讓台灣參與WHO。

信中也回顧立陶宛歷史，當立陶宛在30年前宣布脫離蘇聯獨立時，最先承認立陶宛的是小國冰島；相信如今立陶宛已經準備好宣示自由民主的價值，對台灣表達出相同的支持。

信件最後呼籲立陶宛總統諾賽達，應該支持台灣實質參與WHO，並致函聯合國支持台灣參與聯合國及其附屬組織，特別是國際民航組織（ICAO）；同時應推動立陶宛在台灣設立代表處，並向歐洲議會與歐盟提出承認台灣的議題。

綜合外媒報導，諾賽達透過發言人對此回應，立陶宛支持與台灣進行專家層級的實質合作以對抗疫情，但是只有聯合國會員國才能正式成為WHO會員國，而台灣並不是聯合國會員國。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法