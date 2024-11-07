911恐攻主謀逃死刑 軍事法官裁定維持認罪協商

美國軍事法官裁定，911恐攻主謀穆罕默德（見圖）及其他2嫌認罪協商有效。（美聯社資料照）

2024/11/07 13:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍事法官麥考爾（Matthew McCall）上校週三（6日）裁定，必須維持先前與911恐攻主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）達成的認罪協商，使其免於死刑。這項裁決引發罹難者家屬強烈不滿。

《紐約郵報》報導，今年7月，軍事委員會（Office of Military Commissions）與穆罕默德及其兩名同夥達成認罪協商，以避免他們被判處死刑。但3個月後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）撤銷了這項協議。如今，軍事法官麥考爾的裁決再次推翻了奧斯汀的決定，讓這些恐怖份子逃過死刑。

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這項裁決發布於古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）軍事法庭，《美聯社》率先報導，但裁決全文尚未公開。

911事件罹難者家屬對此裁決表達強烈憤怒。妻子在911事件中喪生的退休警官史密斯（Jimmy Smith）表示：「我對法官推翻先前的決定，並允許這些被告接受認罪協商感到非常憤怒。他們犯下了美國最嚴重的罪行，應該受到最嚴厲的懲罰，也就是死刑。我不相信這是巧合，他們刻意等到大選後才公布這項裁決。他們之前撤銷協議是為了幫助民主黨選情。」

紐約市警佐會（New York City Police Benevolent Association）主席亨德利（Patrick Hendry）也譴責這項裁決「可恥」，並呼籲立即修正。他說：「這起案件已經出現太多令人羞愧的轉折，我們必須停止讓911罹難者家屬再次受到傷害。政府必須想辦法立即解決這個問題，正義不能再等待。」

在911事件中喪生的紐約市警官達拉拉（John D’Allara）的雙胞胎兄弟丹·達拉拉（Dan D’Allara）則表示，總統當選人川普（Donald Trump）應該動用行政權力，確保穆罕默德及其同夥被處死。「川普總統應該簽署的第一份行政命令，就是對這5名911事件主謀的處決令。他們是懦夫，當天殺害了許多無辜民眾，而且持續對世人造成傷害。」

根據認罪協商，穆罕默德被控為蓋達組織（al Qaeda）策劃911恐攻的主謀，他和另外2名共謀者阿塔什（Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash）和哈薩維（Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi）以承認犯行來換取免於死刑，這3人自2003年以來，一直被關押在關塔那摩灣的美國軍事監獄。

軍事委員會最初提出的認罪協商，引發了911事件罹難者家屬和倖存者的強烈不滿，許多人痛批這是對正義的踐踏，希望這些恐怖份子接受審判。

奧斯汀隨後宣布，已解除批准這項具爭議性認罪協商的官員的職務，並表示將親自接手處理。他說：「我每天都會想起911事件，紀念遇害的美國人，以及那些為了拯救他人而犧牲的英雄，還有隨後為國家奉獻的軍人及其家屬。我深知自己對所有在911事件中罹難或受到影響的人們負有責任。我完全理解，無論如何，正義都無法彌補他們的損失。因此，這不是我輕率做出的決定，但我始終相信，罹難者家屬、我們的軍人以及美國民眾，應該能有機會見證軍事委員會對此案進行審判。」

被控恐怖份子的律師則抨擊國防部長的舉動是「腐敗的」，辯稱這些協議是經過多年「善意」的努力才達成的。「一位政府官員撤回有效協議，這是史無前例的行為，」哈薩維的律師魯伊斯（Walter Ruiz）在關塔那摩灣的聽證會上表示。「對我們來說，這引發了關於繼續參與這個明顯腐敗和被操縱的體系的嚴重質疑。」

在911事件中喪生的警探維吉亞諾（Joseph Vigiano）的遺孀凱西·維吉亞諾（Kathy Vigiano）表示，雖然她無法理解這些恐怖份子為何沒有被判處死刑，但她現在只希望他們至少能被終身監禁。「我無法相信這些恐怖份子不會被判死刑，」維吉亞諾說。「我只能希望他們被判無期徒刑，不得假釋。」

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