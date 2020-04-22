譚德塞推特被狂貼台灣國旗 中國官媒玻璃心碎猛遮掩

2020-04-22 17:31:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織秘書長譚德塞爭議不斷，被外界認為是「中國代言人」，屢次替中國美言，還公然指控台灣對他種族歧視，譚德塞今在推特PO文，引發各國網友留言張貼台灣國旗。中國官媒砲轟惡意炒作台獨議題，報導時還刻意將國旗仔細噴霧遮掩。

世衛秘書長譚德塞16日起突然在推特（Twitter）上連續發表多篇「只有一個英文單字」的貼文，例如「人道（Humanity）」、「信任（Confidence）」和「愛（Love）」等的「正能量」單字，不明舉動遭各國網友狂酸「可能在講自己缺乏什麼」。

譚德塞今（22日）又在推特寫下「憐憫（Compassion）」、「希望（Hope）」、「原諒（Forgive）」和「誠實（Honesty）」，被大批網友留言怒嗆「誠實就是你最該嘗試拯救地球的方法」，留言區還出現大量的「台灣國旗」，形成一片旗海。

中國官媒《環球時報》報導時特地仔細噴霧遮掩台灣國旗，怒轟這樣的留言「惡意炒作台獨議題」，並稱武漢肺炎疫情是全球的巨大挑戰，還送上溫暖讚譽譚德塞最近也面臨許多輿論壓力，遭遇種種「謾罵」與「攻擊」，「卻依然保持理智和清醒」。

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