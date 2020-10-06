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    白羅斯與鄰國關係急凍 波蘭、立陶宛召回大使

    波蘭與立陶宛已召回駐白羅斯大使。圖為白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（美聯社）

    波蘭與立陶宛已召回駐白羅斯大使。圖為白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（美聯社）

    2020/10/06 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭與立陶宛兩國外交部今（6）日表示，已召回駐鄰國白羅斯的大使。由於波蘭與立陶宛正在對白羅斯的反對派提供支持，白羅斯上月17日宣布將關閉與兩國的邊境，如今問題層面更上升至外交級別，顯示白羅斯與西方鄰國的關係正在急速下降。

    《美聯社》 報導，白羅斯先前就已召回其駐波蘭與駐立陶宛大使，並要求兩國也將各自的大使「領回去」，因此波蘭與立陶宛相對應的也召回大使；而波蘭更進一步提議，希望其它歐盟國家也召回他們的大使。

    波蘭外交部長勞（Zbigniew Rau）先前曾在推特上表示，為了保留與白羅斯的溝通管道，他並不希望召回大使，但在與歐盟對外事務部商議過後，波蘭最終決定將大使召回。

    白羅斯於上月9日進行總統大選，執政長達26年的盧卡申科（Alexander Lukashenko）再次連任，引發民眾質疑選舉不公並爆發大規模抗議，但盧卡申科多次表示民眾的示威行動是因為西方國家在背後操縱；歐盟雖已表明將對白羅斯40多位官員進行制裁，但盧卡申科卻並未在制裁名單上。

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