白羅斯與鄰國關係急凍 波蘭、立陶宛召回大使

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭與立陶宛兩國外交部今(6)日表示,已召回駐鄰國白羅斯的大使。由於波蘭與立陶宛正在對白羅斯的反對派提供支持,白羅斯上月17日宣布將關閉與兩國的邊境,如今問題層面更上升至外交級別,顯示白羅斯與西方鄰國的關係正在急速下降。

《美聯社》 報導,白羅斯先前就已召回其駐波蘭與駐立陶宛大使,並要求兩國也將各自的大使「領回去」,因此波蘭與立陶宛相對應的也召回大使;而波蘭更進一步提議,希望其它歐盟國家也召回他們的大使。

波蘭外交部長勞(Zbigniew Rau)先前曾在推特上表示,為了保留與白羅斯的溝通管道,他並不希望召回大使,但在與歐盟對外事務部商議過後,波蘭最終決定將大使召回。

白羅斯於上月9日進行總統大選,執政長達26年的盧卡申科(Alexander Lukashenko)再次連任,引發民眾質疑選舉不公並爆發大規模抗議,但盧卡申科多次表示民眾的示威行動是因為西方國家在背後操縱;歐盟雖已表明將對白羅斯40多位官員進行制裁,但盧卡申科卻並未在制裁名單上。

