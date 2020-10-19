認為武漢肺炎是騙局 烏克蘭健身網紅確診病逝前懊悔認錯
烏克蘭33歲健身網紅斯圖如克（Dmitriy Stuzhuk），原本認為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情只是一場騙局，但他最後卻中鏢病逝。（圖擷自「Dmitriy Stuzhuk」IG）
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭33歲健身網紅斯圖如克（Dmitriy Stuzhuk），認為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情只是一場騙局，還告訴粉絲們這種病毒並不存在，但他最後卻中鏢病倒。人之將死，其言也善，斯圖如克在病逝前將自己的狀況告知給所有的粉絲，警告大家武漢肺炎的嚴重性。
據《天空新聞》報導，斯圖如克在前往土耳其的旅途中出現症狀，返回家鄉烏克蘭後被送往醫院，篩檢結果呈現陽性。斯圖如克雖然於8天後出院，但因為心臟併發症再度住院，隨即陷入嚴重的昏迷狀態，沒過多久前妻就就證實了他的死訊。
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在斯圖如克過世前，他曾在醫院病床上分享自己的病情，原來他在土耳其一覺醒來後就覺得脖子好像腫起來似的，呼吸相當困難。斯圖如克對他IG上112萬名的粉絲表示，他必須要用自身的病情來警告所有人。
斯圖如克說，直到被感染之前，他曾經以為武漢肺炎並不存在，但武漢肺炎實際上相當嚴重。斯圖如克病逝後，身後留下他與前妻生的3個孩子，最小的只有9個月大。
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