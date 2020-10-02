美教育部長指控中國謀殺數百萬女嬰 聯合國是幫凶

美國教育部長戴弗斯（右二）指控，在聯合國支持下，中國共產黨的大規模人口控制政策，導致數百萬女嬰死亡，呼籲聯合國停止無視並縱容這類暴行。（路透檔案照）

2020/10/02 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透一日報導，美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）指控，在聯合國支持下，中國共產黨的大規模人口控制政策，導致數百萬女嬰死亡，呼籲聯合國停止無視並縱容這類暴行。

包括中國國家主席習近平和法國總統馬克宏等世界各國領袖，1日參加聯合國大會舉辦的一場虛擬會議，紀念具有里程碑意義的1995年聯合國第4次世界婦女大會，當時美國第一夫人希拉蕊‧柯林頓宣稱：「女權就是人權」。

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據報導，戴弗斯在排定於會中播放的一段視訊聲明中，指控中國、委內瑞拉、古巴、伊朗等國對待婦女的方式，「自1995年以來，中國共產黨對以工業規模進行的野蠻人口控制，導致數百萬女嬰死亡負有責任。不幸的是，這些暴行獲得聯合國機構的支持」，「我們呼籲聯合國停止無視並縱容這些暴行」。

聯合國和中國駐聯合國代表團沒有立即做出回應。聯合國秘書長古特瑞斯則對針對性別平等和婦女權益的抵制發出警告，敦促人們挺身抗爭，但他並未具體指明是誰對婦女權益持保留態度。

在1995年的世界婦女大會中，189個國家同意將「婦女在國家、區域和國際各級充分和平等地參與政治、公民、經濟、社會和文化生活，以及消除一切形式的性別歧視」列為優先事項。

美國川普政府在聯合國領導反對促進性與生育健康（Sexual and Reproductive Health），認為此乃墮胎的「代碼」，反對在聯合國決議中使用這類措辭。川普上週在聯合國表示，他的政府正在促進「婦女機會」和「保護未出生的孩子」。

許多外交官認為，現在很難就婦女問題達成一項強有力的宣言。近年的主要爭議之一，是關於婦女性和生育健康及權益的國際語言出現不同意見。古特瑞斯說，儘管過去25年來婦女權益取得進展，產婦死亡率幾乎下降一半，更多女童可以上學，但「北京宣言」的宏偉願景並未實現。

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