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    中國因疫情陷空前孤立 分析：戰狼外交中場休息

    本週登場的聯合國大會，美國總統川普開響抨擊中國第一炮，多國紛紛在大會上指責中國的作為。（路透）

    本週登場的聯合國大會，美國總統川普開響抨擊中國第一炮，多國紛紛在大會上指責中國的作為。（路透）

    2020/09/26 22:00

    〔中央社〕多國在本週登場的聯合國大會上對中國提出嚴厲批評。美國政治學者夏明分析，疫情讓中國陷入空前的外交孤立，隨著國際壓力日漸增強，北京有轉攻為守的態勢，可能暫時放下「戰狼外交」。

    自由亞洲電台中文網報導，美國總統川普（Donald Trump）當地時間22日在聯合國發表的預錄講話中打響了抨擊北京的第一炮。他說，中國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的罪魁禍首，國際社會必須讓中國對此負責。

    此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天也在聯大會議要求派遣國際代表團進入新疆展開調查，並說基本人權是普世價值，任何國家不應將人權問題視為內政。

    不但如此，任內長期對北京保持溫和態度的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也在聯大對中國發難，強調南海仲裁結果已是國際法的一部分，不能妥協。

    英國主管南亞及國協事務的官員阿瑪德（Tariq Ahmad）25日也在聯合國人權理事會議再次質疑北京處理香港問題的方式，指制定港區國安法顯然是為了清除異見，

    自由亞洲電台引述美國紐約城市大學政治學教授夏明表示，2019冠狀病毒疾病疫情「讓中國陷入了空前的外交孤立局面，這在本屆聯大會議上得到了充分體現」。

    夏明說，疫情傳播至全球200多個國家和地區，而美國、印度、巴西及俄羅斯等大國都是重災區，「中國政府近年來打造的所有外交構架基本上都被這場疫情摧毀了」。

    報導表示，談到中國的外交風格，「戰狼外交」無疑是個熱詞，描述了中國外交官在國際舞台上漸趨強硬的立場。這個風靡網路的說法來源於以中國軍事為題材的系列電影「戰狼」。

    英國廣播公司（BBC）曾總結中國「戰狼外交」的特點，包括言語攻擊外界的指責、「以謗止謗」回擊未經證實的言論等。

    中國國務委員兼外交部長王毅在今年北京「兩會」被詢及戰狼外交時曾說，「中國從不會主動欺凌別人」，但對於「蓄意中傷」，中國必將作出有力回應，以捍衛國家榮譽和民族尊嚴。

    不過，報導說，跡象顯示，北京近期明顯有收斂「戰狼外交」的意圖。近兩個月來，王毅、駐美大使崔天凱、副外長樂玉成等外交官員相繼放軟話，呼籲為急轉直下的中美關係踩剎車。

    夏明認為，隨著國際壓力日益增強，中國目前有轉攻為守的態勢，「可能暫時放下了『戰狼外交』，而是在韜光養晦了」。

    他還說，王毅等官員的多次講話也傳遞了「堅決不跟美國搞對抗的信息」，從中可以看出中國政府的確在放軟身段。

    旅居美國的中國問題專家鄧聿文稍早前在紐約時報中文網撰文說，中國國家主席習近平近年在對外關係上實行可稱為「進攻性現實主義」的政策（民間則以「戰狼」稱之），藉以重塑中國的民族主義和國家主義。

    鄧聿文分析，這種「進攻性現實主義」政策的目的是為了「確保紅色江山不變色」，「因為自共產主義破產後，要贏得大眾支持，中共就必須給民眾灌輸只有它才能帶領中國復興的信條，訴諸民眾的民族主義」。

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