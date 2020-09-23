聯合國人權會談新疆！中國女代表狂敲桌抗議 慘遭主席洗臉

中國對待新疆維吾爾族人的種種政策被質疑有違人權，近年來備受爭議。近日一段影片在網路造成熱議，影中中國女代表在聯合國人權理事會上，試圖要求主席阻止「聯合國觀察組織」執行長發言談論新疆集中營，不過要求馬上遭主席駁回，沒想到女代表卻開始拍桌抗議，而主席則乾脆不予理會。（擷取自HillelNeuer推特）

2020/09/24 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國對待新疆維吾爾族人的種種政策被質疑有違人權，近年來備受爭議。近日一段影片在網路造成熱議，影中中國女代表在聯合國人權理事會上，試圖要求主席阻止「聯合國觀察組織」執行長發言談論新疆集中營，不過要求馬上遭主席駁回，沒想到女代表卻開始拍桌抗議，而主席則乾脆不予理會。

綜合媒體報導，此事發生在過去一場聯合國人權理事會月會上，非營利組織「聯合國觀察組織」的執行長諾伊爾（Hillel Neuer）指出，全世界的回教徒應享有自由祈禱的權利，他並提到中國維吾爾人的處境，沒想到，此時中國代表卻開始拍桌抗議，並強行發言要求主席停止讓諾伊爾發言，然而主席毫不理會，霸氣對諾伊爾表示「請繼續發言」。

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不料，就在諾伊爾繼續談到有100萬名中國境內維族人遭拘留時，中國代表卻繼續大聲拍桌抗議，要求主席制止諾伊爾發言。此時，主席當場「洗臉」中國代表指出，演說者本來就可以提到特定國家的狀況；英國代表也指出，「我們認為演講者應被允許繼續他的發言，就像主席剛剛說的。」主席也立刻對諾伊爾說「請繼續發言」。

然而，就在諾伊爾持續發言時，中國代表仍不斷敲桌抗議，不過這次全場包括主席在內，乾脆直接無視他們，讓諾伊爾在敲桌聲中繼續發言。據了解，中國代表反對理由為諾伊爾的發言內容與當日主題無關，不過，主席在諾伊爾發言完畢後，先重申演說者本來就可以提到特定國家的狀況，更警告「不要再無故干擾會議進行」。

據了解，這段影片近日被網友將影中人士對話翻譯成中文後，迅速在網路上流傳，網友紛紛表示「丟臉得要死」、「中國代表崩潰 XD」、「小孩子一樣」、「像潑婦」、「哈哈哈 中國代表的水準真的高」、「這種水準...我看中華文化也滅絕了」、「好個禮義之邦」、「旁邊的智利代表表情無奈」。

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