為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聯合國人權會談新疆！中國女代表狂敲桌抗議 慘遭主席洗臉

    中國對待新疆維吾爾族人的種種政策被質疑有違人權，近年來備受爭議。近日一段影片在網路造成熱議，影中中國女代表在聯合國人權理事會上，試圖要求主席阻止「聯合國觀察組織」執行長發言談論新疆集中營，不過要求馬上遭主席駁回，沒想到女代表卻開始拍桌抗議，而主席則乾脆不予理會。（擷取自HillelNeuer推特）

    中國對待新疆維吾爾族人的種種政策被質疑有違人權，近年來備受爭議。近日一段影片在網路造成熱議，影中中國女代表在聯合國人權理事會上，試圖要求主席阻止「聯合國觀察組織」執行長發言談論新疆集中營，不過要求馬上遭主席駁回，沒想到女代表卻開始拍桌抗議，而主席則乾脆不予理會。（擷取自HillelNeuer推特）

    2020/09/24 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對待新疆維吾爾族人的種種政策被質疑有違人權，近年來備受爭議。近日一段影片在網路造成熱議，影中中國女代表在聯合國人權理事會上，試圖要求主席阻止「聯合國觀察組織」執行長發言談論新疆集中營，不過要求馬上遭主席駁回，沒想到女代表卻開始拍桌抗議，而主席則乾脆不予理會。

    綜合媒體報導，此事發生在過去一場聯合國人權理事會月會上，非營利組織「聯合國觀察組織」的執行長諾伊爾（Hillel Neuer）指出，全世界的回教徒應享有自由祈禱的權利，他並提到中國維吾爾人的處境，沒想到，此時中國代表卻開始拍桌抗議，並強行發言要求主席停止讓諾伊爾發言，然而主席毫不理會，霸氣對諾伊爾表示「請繼續發言」。

    不料，就在諾伊爾繼續談到有100萬名中國境內維族人遭拘留時，中國代表卻繼續大聲拍桌抗議，要求主席制止諾伊爾發言。此時，主席當場「洗臉」中國代表指出，演說者本來就可以提到特定國家的狀況；英國代表也指出，「我們認為演講者應被允許繼續他的發言，就像主席剛剛說的。」主席也立刻對諾伊爾說「請繼續發言」。

    然而，就在諾伊爾持續發言時，中國代表仍不斷敲桌抗議，不過這次全場包括主席在內，乾脆直接無視他們，讓諾伊爾在敲桌聲中繼續發言。據了解，中國代表反對理由為諾伊爾的發言內容與當日主題無關，不過，主席在諾伊爾發言完畢後，先重申演說者本來就可以提到特定國家的狀況，更警告「不要再無故干擾會議進行」。

    據了解，這段影片近日被網友將影中人士對話翻譯成中文後，迅速在網路上流傳，網友紛紛表示「丟臉得要死」、「中國代表崩潰 XD」、「小孩子一樣」、「像潑婦」、「哈哈哈 中國代表的水準真的高」、「這種水準...我看中華文化也滅絕了」、「好個禮義之邦」、「旁邊的智利代表表情無奈」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    終結新疆強迫勞動！ 190團體籲國際服飾品牌勿成中國共犯
    2020/07/23 20:49

    終結新疆強迫勞動！ 190團體籲國際服飾品牌勿成中國共犯
    驚爆！ 聯合國前雇員：OHCHR幫中國監視人權份子
    2019/12/16 00:56

    驚爆！ 聯合國前雇員：OHCHR幫中國監視人權份子

    原來常勝軍基金是…
    旅日維族：越來越難和新疆家人聯繫 社交媒體被監控
    2019/11/29 23:40

    旅日維族：越來越難和新疆家人聯繫 社交媒體被監控
    新疆再教育營文件流出 中國政府跳腳：假新聞
    2019/11/19 13:47

    新疆再教育營文件流出 中國政府跳腳：假新聞
    國際今日熱門
    川普聯合國發言砲轟中國 要求追究疫情失控責任
    2020/09/23 01:32

    川普聯合國發言砲轟中國 要求追究疫情失控責任

    川普26日宣布新大法官人選 幾確定可在參院過關
    2020/09/23 03:00

    川普26日宣布新大法官人選 幾確定可在參院過關

    美中聯大交鋒 川普促究責中國
    2020/09/23 05:30

    美中聯大交鋒 川普促究責中國

    美眾院報告：WHO與中國原可阻止疫情
    2020/09/23 05:30

    美眾院報告：WHO與中國原可阻止疫情

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播