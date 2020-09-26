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    西方各國圍剿中國！ 聯合國人權理事會中齊聲譴責香港新疆問題

    歐盟、英國、澳洲和加拿大代表在聯合國人權理事會上齊聲譴責中國，紛紛表達對香港和新疆議題的關注。（本報合成）

    歐盟、英國、澳洲和加拿大代表在聯合國人權理事會上齊聲譴責中國，紛紛表達對香港和新疆議題的關注。（本報合成）

    2020/09/26 09:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在第75屆聯合國大會成為焦點之一，不僅面對美國聲討武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的責任，還被西方各國譴責人權問題，要求中國恢復香港的基本法律權利，以及開放審查新疆地區。

    《路透》報導，25日召開聯合國人權理事會上發生罕見一幕，與會的歐盟、英國、澳洲和加拿大代表齊聲譴責中國，紛紛表達對香港和新疆議題的關注

    人權觀察日內瓦分部主任費雪（John Fisher）代表300多個人權組織在論壇上說，沒有國家可以凌駕於法律之上，中國的轉折點已經到來。

    主管人權和聯合國事務的英國南亞以及英聯邦事務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）表示，北京對香港實施的新國安法顯然是為了消除異議，這允許某些案例要在中國審理，在該司法管轄區，被告經常被長期拘留且沒給出任何指控，也沒有接觸律師的機會，對中國的司法獨立性、正當程序和酷刑報告感到擔憂。

    德國代表歐盟對新疆「存在龐大的政治教育營網絡、廣泛的監視以及針對維吾爾族和其他少數民族宗教信仰自由的系統性限制」表示關注。

    加拿大大使諾頓（Leslie Norton）對新疆地區「大規模任意拘留、讓骨肉分離、壓制性監視，以及強迫勞動和強迫絕育相關報導」表示震驚。

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）14日表示，官員對新疆、香港問題表示關注，並正在與中國當局討論訪問新疆的可能。

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