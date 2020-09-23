習近平皇帝夢被擊碎！聯合國官網誤稱「殿下」 中港網民熱議狂諷

中國修憲取消國家主席任期限制，被質疑是習近平想稱帝。（美聯社檔案照）

2020/09/23 22:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國領導人習近平上台後，不斷努力追逐他的皇帝夢，他除了集黨、政、軍和經濟大權於一身外，還透過修憲把國家主席任期永續終生，為自己來個黃袍加身。不過習的皇帝夢，竟意外被聯合國擊碎，因為聯合國官網對習近平的稱呼，竟然變成「殿下」（His Highness），而不是一般共和國元首的「先生閣下」（His Excellency），將他身分變成「太子」。

聯合國20日舉行大會，因疫情關係，大會特別安排播放多國領袖預先錄製的講話。不過，在聯合國官網的會議日程和議程上，大會對習近平的稱呼，竟然是「殿下」（His Highness），直到台灣時間23日8時30分左右，才糾正這個錯誤，改稱習近平為「先生閣下」。

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有香港網民發現這個重大「機密」後，在連登上討論區公開，隨即引來熱烈討論，同時也在「牆外」引發熱議。在《新·品葱》網站，有「翻牆」的中國網友說：「成了！這是聯合國給習主席的勸進？習主席在國際上這麼受支持，建議馬上改元開國，登基即位正式稱帝」、「草，我都不知道是聯合國的內鬼故意反諷還是真的想舔包子馬屁了」；還有人反諷，殿下是藩王用的，習豬頭應該覺得自己是陛下吧。

聯合國官網中文版，稱習近平為「殿下」。（網頁擷圖）

聯合國官網英文版，稱習近平為「His Highness」。（網頁擷圖）

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