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    迪士尼電影《花木蘭》今在香港上映 當地反應冷淡

    備受爭議的迪士尼電影《花木蘭》今日（17日）在香港上映，目前反應冷淡。（路透）

    備受爭議的迪士尼電影《花木蘭》今日（17日）在香港上映，目前反應冷淡。（路透）

    2020/09/17 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕備受爭議的迪士尼電影《花木蘭》因為演員劉亦菲、甄子丹在去年反送中期間發表「撐警」言論，而被民主派人士帶頭抵制，《花木蘭》今日（17日）在香港上映，目前反應冷淡，後續票房受外界關注。

    根據《路透》報導，電影《花木蘭》因為演員的「撐警」言論，加上近期被爆出在片尾字幕特別感謝中國新疆當局，引發軒然大波，前香港眾志秘書長黃之鋒在社交網站上呼籲拒看《花木蘭》，台灣和泰國的一些網友也在推特上宣傳標籤「#BoycottMulan」和「#BanMulan」，號召大家抵制這部電影。

    《花木蘭》今日在香港上映，根據知名戲院「旺角百老匯戲院」櫃台工作人員說法，《花木蘭》僅售出了3分之1的電影票，比同期的香港電影《麥路人》還少了20%；而在另一區的Festival Grand Cinema戲院，克里斯多福·諾蘭執導的《天能》票房也超過了《花木蘭》。

    不僅在香港，《花木蘭》在原本瞄準的中國市場也碰壁，中國當局為了降低外界爭議，刻意要求媒體在《花木蘭》宣傳上冷處理。據悉，《花木蘭》的首週週末票房僅為去年《獅子王》的一半，成績頗差。

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