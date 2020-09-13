面對中國處處打壓 在美維吾爾人：維族、港人才是真正的花木蘭

在美維吾爾人認為，維吾爾人和香港年輕人才是「真正的花木蘭」。（法新社）

2020/09/13 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼電影《花木蘭》先前因為女主角劉亦菲公開挺港警，引起抵制聲浪，近期又被抓包在片尾感謝位於新疆的中共機構，使得反彈聲浪上升。而在美維吾爾人觀察此次爭議事件，強調為尋找自己父母、愛人、親人、兄弟姐妹發聲的維吾爾人，在大街上為保護自身權利挺身而出的香港年輕人，「他們才是真正的花木蘭」。

根據《美國之音》報導，目前在美國華府從事維族維權工作的珠爾（Jewher Ilham）提到，《花木蘭》是她從小最喜歡的迪士尼動畫片之一，原本很期待，但在劉亦菲在公開支持港警後，對她和花木蘭都很失望，由於《花木蘭》部分場景在新疆拍攝，珠爾想到在拍片同時有百萬維族人被關在片場週邊的拘留營，結果迪士尼還對當地公安部門表達感謝，讓她感到十分心碎。

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珠爾的父親土赫提（Ilham Tohti）是維族學者，在2014年被中國政府以「分裂國家罪」為名判處無期徒刑，珠爾表示，一般人看這部片是為了娛樂，但如果她看這部電影，一定會想到家人或是朋友「可能就在電影拍攝地附近的某個集中營」。

珠爾提到，現在《花木蘭》帶給她的印象，沒有勇敢、自由，也沒有正能量，只有「忠誠」這兩字，例如對中國政府的忠誠，迪士尼對錢的忠誠，《花木蘭》也不會令人聯想到孝道，因為對於她來說「孝道」就是要解救父親，跟當今《花木蘭》拍攝時的行徑完全相悖。

珠爾強調：「在我眼裡，真正為尋找自己父母、愛人、親人、兄弟姐妹發聲、做一切努力的維吾爾人，還有在街上、為保護自身權利的香港年輕人，我覺得他們在我眼裡才是真正的『花木蘭』。」

華盛頓律師艾塞提（Rayhan Asat）的弟弟艾克拜爾也被關押於新疆，艾塞提認為，迪士尼公司公開給這樣的政府背書和宣傳，非常可恥也非常虛偽，這表明了迪士尼想對大眾以「婦女力量」話題賺錢，同時卻讚美實施反人類罪的國家和政府，這點讓電影性質完全轉變。

艾塞提指出，1998年的《花木蘭》展現新女性力量，給高中時的她帶來很大鼓舞，但在2020年時，許多維吾爾人都在尋找失聯家人，迪士尼的行為與《花木蘭》故事傳遞的價值形成諷刺對照，她無法再以同樣眼光看待2020年的真人版《花木蘭》 。

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