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    花木蘭遭批曲解歷史 中國電影市場民族主義崛起

    迪士尼電影「花木蘭」上映後招來批評。學者認為，隨著反西方的情緒在中國社會發酵，「花木蘭」的敘事正一頭撞上民族主義崛起的中國電影市場。圖為北京電影院內觀看花木蘭預告片的路人。（法新社）

    迪士尼電影「花木蘭」上映後招來批評。學者認為，隨著反西方的情緒在中國社會發酵，「花木蘭」的敘事正一頭撞上民族主義崛起的中國電影市場。圖為北京電影院內觀看花木蘭預告片的路人。（法新社）

    2020/09/15 18:27

    〔中央社〕迪士尼電影「花木蘭」上映後招來「東拼西湊歷史元素」的批評。學者認為，隨著反西方的情緒在中國社會發酵，「花木蘭」的敘事正一頭撞上民族主義崛起的中國電影市場。

    迪士尼（Disney）真人版電影「花木蘭」（Mulan）爭議不斷，僅管導演卡洛（Niki Caro）曾告訴中國官媒新華社，「許多方面來說，這部電影是對中國的情書」，但觀眾似乎不領情，紛紛在評論網站「豆瓣」留下負評。

    國立政治大學傳播學院兼任助理教授李政亮接受中央社記者採訪時指出，迪士尼將「花木蘭」以真人版形式搬上銀幕，是著眼於中國市場。以往美國電影公司都會透過啟用中國演員等「合拍片」方式，搶占當地市場。

    但他指出，隨著反西方的情緒在中國社會發酵，以往受歡迎的西方元素正在中國降溫，而「花木蘭」因劇情內容曲解中國歷史元素，「一頭撞上民族主義正在崛起的中國電影市場」。

    這種現象不僅於「花木蘭」。李政亮說，中國演員接演外國電影角色時，該角色若被中國人認定屬於負面形象，就有被「罵翻」的風險；這樣的情況，也與民族主義升溫有一致之處。

    「花木蘭」在中國招致大量攻擊，本名駱晉的中國影評人Magasa接受外媒採訪時指出，無論拍得多好，有些人就是會反對好萊塢拍中國片。對他們來說，想法在於，「你是老幾？為了自身利益才欣賞我們的文化？」

    李政亮說，中國電影公司過往會透過與美國「合拍」的方式，學習布局全球影視產業的經營策略，但在美中對峙的當下，學習契機將慢慢消失，預期如「戰狼」等民族主義特色鮮明的中國電影將更加活躍於未來的市場。

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