嘉縣義竹02:39短短20秒內發生2起地震 最大震度4級

嘉義義竹清晨2時39分26.2秒發生規模4.2地震，最大震度4級。（圖擷取自中央氣象署）

2024/04/14 03:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣義竹鄉今天清晨2時39分短短20秒內發生2起地震。第一起地震在2時39分7.7秒，發生芮氏規模3.7有感地震，最大震度嘉義縣義竹3級。緊接著在2時39分26.2秒，發生芮氏規模4.2有感地震，此次搖晃更大，最大震度為嘉義縣義竹4級。

根據中央氣象署資料顯示，今天凌晨02時39分7.7秒在嘉義縣義竹鄉發生芮氏規模3.7地震，地震深度為8.7公里，震央位於嘉義縣政府西南方15.0公里。各地測得最大震度嘉義縣義竹3級，台南市、嘉義市、雲林縣1級。

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中央氣象署資料另顯示，今天清晨2時39分26.2秒在嘉義縣義竹鄉再發生芮氏規模4.2地震，此次深度為25公里，震央位於嘉義縣政府西南方14.4公里。各地測得最大震度為嘉義縣4級，台南市2級，雲林縣及嘉義市1級。

嘉義縣自13日凌晨至今，合計已發生10次地震，其中顯著有感地震3個，小區域地震7個。規模4以上的地震僅有3個，最大的是昨日凌晨2時44分芮氏規模4.9地震。當地民眾擔心是梅山斷層活動的前兆，不過昨日中央氣象署地震測報中心就表示，該區域持續有地震活動，震央落在板塊碰撞的西部邊緣，跟梅山斷層距離約30公里，研判應是破碎帶造成，民眾不必過度恐慌。

嘉義義竹凌晨2時39分7.7秒發生規模3.7地震，最大震度3級。（圖擷取自中央氣象署）

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