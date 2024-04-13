嘉義地區4月已19震 翁章梁：將不定期舉行無腳本演練防災

嘉義縣長翁章梁（左）視察防災演練狀況。（嘉義縣政府提供）

2024/04/13 13:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區4月已發生19起地震，其中義竹鄉、布袋鎮交界處發生16起超過規模3地震，昨晚至今天更達8起，其中最大達芮氏規模4.9，縣長翁章梁今天受訪時表示，縣府積極進行防災演練，3月曾舉辦無腳本演練，接下來將會不定期舉辦臨時演練，模擬「地震突然發生時」，災害應變中心須迅速成立，相關人員必須在40分鐘之內就位。

嘉義縣4月12日晚間23點43分發生規模3.4的地震，到13日上午7點共發生8次地震，震央分別位於義竹鄉和布袋鎮，其中最大規模地震在13日半夜2點44分發生，規模達4.9，縣府表示，昨夜至今晨多起地震，目前皆未災害通報。

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翁章梁說，官方救災量能儲備及日常演練非常重要，縣府目前正在拍攝因應地震的100個問題，將會盡快將防災訊息傳遞給民眾，而透過舉辦臨時演練，讓各單位熟悉應變流程，日後若發生嚴重地震，所有人將能憑藉防災演練經驗，迅速回到崗位執行任務。

翁章梁說，民眾須建立基本防震觀念，平時要確保家中逃生路線順暢，樓梯間應移除雜物，當地震來臨時不得搭乘電梯，迅速打開門窗並關閉家中電源，待地震趨緩後移動至空曠處避難，也要遠離已發生損害的建築物；地震發生時許多人可能身處不同位置，包含在家中、校園、高速公路上等場所，平時就要模擬身處不同場合的應變措施，才能在地震發生時冷靜面對。

嘉義縣政府3月25日曾進行無腳本防災演練。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府3月25日曾進行無腳本防災演練。（嘉義縣政府提供）

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