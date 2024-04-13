為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嘉義地區4月已19震 翁章梁：將不定期舉行無腳本演練防災

嘉義縣長翁章梁（左）視察防災演練狀況。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（左）視察防災演練狀況。（嘉義縣政府提供）

2024/04/13 13:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區4月已發生19起地震，其中義竹鄉、布袋鎮交界處發生16起超過規模3地震，昨晚至今天更達8起，其中最大達芮氏規模4.9，縣長翁章梁今天受訪時表示，縣府積極進行防災演練，3月曾舉辦無腳本演練，接下來將會不定期舉辦臨時演練，模擬「地震突然發生時」，災害應變中心須迅速成立，相關人員必須在40分鐘之內就位。

嘉義縣4月12日晚間23點43分發生規模3.4的地震，到13日上午7點共發生8次地震，震央分別位於義竹鄉和布袋鎮，其中最大規模地震在13日半夜2點44分發生，規模達4.9，縣府表示，昨夜至今晨多起地震，目前皆未災害通報。

翁章梁說，官方救災量能儲備及日常演練非常重要，縣府目前正在拍攝因應地震的100個問題，將會盡快將防災訊息傳遞給民眾，而透過舉辦臨時演練，讓各單位熟悉應變流程，日後若發生嚴重地震，所有人將能憑藉防災演練經驗，迅速回到崗位執行任務。

翁章梁說，民眾須建立基本防震觀念，平時要確保家中逃生路線順暢，樓梯間應移除雜物，當地震來臨時不得搭乘電梯，迅速打開門窗並關閉家中電源，待地震趨緩後移動至空曠處避難，也要遠離已發生損害的建築物；地震發生時許多人可能身處不同位置，包含在家中、校園、高速公路上等場所，平時就要模擬身處不同場合的應變措施，才能在地震發生時冷靜面對。

嘉義縣政府3月25日曾進行無腳本防災演練。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府3月25日曾進行無腳本防災演練。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府3月25日曾進行無腳本防災演練。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府3月25日曾進行無腳本防災演練。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義連8震 氣象署：與梅山斷層無關
2024/04/13 10:12

嘉義連8震 氣象署：與梅山斷層無關
花蓮強震釀災避難包如何準備？網友歪樓力推這款「阿嬤小物」
2024/04/13 13:05

花蓮強震釀災避難包如何準備？網友歪樓力推這款「阿嬤小物」

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
震後建物健檢 苗縣補助方式出爐
2024/04/13 12:13

震後建物健檢 苗縣補助方式出爐
花蓮強震》震後11天中和礦場尋獲1遺體 疑失聯貨車司機
2024/04/13 12:17

花蓮強震》震後11天中和礦場尋獲1遺體 疑失聯貨車司機

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
嘉義4.9地震為破碎帶引起 地震中心：跟梅山斷層距離30公里
2024/04/13 11:22

嘉義4.9地震為破碎帶引起 地震中心：跟梅山斷層距離30公里
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播