花蓮強震釀災避難包如何準備？網友歪樓力推這款「阿嬤小物」

緊急避難包該準備什麼內容，南市消防局給出建議。（民眾提供）

2024/04/13 13:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕本月3日的花蓮強震釀致嚴重災情，居家的「緊急避難包」該如何準備，再度成為關注焦點，社群軟體Dcard掀起熱烈討論，網友答案五花八門，哨子、無線電、安全帽、手電筒....等，連萬用的阿嬤小物「白花油」也被網友歪想力推；台南市消防局則建議內容以6大類為主，衣物、食物、藥物，還有其他工具、個人防護品、身分證明文件，方便攜帶最重要。

為了幫民眾解惑，南市消防局「開箱」緊急避難包來指引，災管科員王靖閔說，食品方面，乾糧、水要準備3天的份量，手套可防玻璃等尖銳物，雨衣、哨子、手電筒、行動電源最好也帶著，而相關證件等影印本可提供救難人員進一步確認身份。

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災管科指出，家中每位成員都該準備符合個人需求的避難包，沒有一定要帶什麼，但應放在必經逃生口，「隨手可得、拿了就跑」，內容物不宜過重，且每半年要檢查、更新1次；逃生要穿鞋，若方便，最好也戴安全帽。

指揮中心科員吳學明也提到，糖尿病、高血壓等慢性病者須備妥常使用或替代的藥物，一般民眾也可帶好止痛、腸胃、防蚊蟲等藥物，以輕便、易拿為主。

花蓮強震後，有人在Dcard發文自述，被嚇到頭暈，慌亂往外衝，驚魂過後發現身上只有1支手機，詢問避難包到底該帶什麼？

網友陸續給出建議，有人直接買現成的，也強調「老人的慢性病藥物一定要放，家有嬰孩的，記得放奶瓶、奶粉」，另外，哨子、雨衣、毛毯、手套、手電筒、無線電、安全帽、瑞士刀....等被提到。

也有網友歪樓聚焦在頭暈，推薦攜帶萬用的白花油，笑說不佔空間，且止癢又提神，可以更專心地應變震災。

有網友甚至還分析薄荷醇、水楊酸都兼具鎮痛、止癢、消炎、提神，藥局有很多選擇，買小罐就好....，留言引發熱議。

花蓮強震釀災，緊急避難包該如何準備，引發熱議，有網友歪樓力推萬用的白花油。（翻攝於Dcard）

花蓮強震釀災，緊急避難包該如何準備，引發熱議，有網友歪樓力推萬用的白花油。（翻攝於Dcard）

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