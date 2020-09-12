協助中國反人權正當化！《花木蘭》在南韓抵制擴散

迪士尼公司斥資2億美元拍攝的新片「花木蘭」（Mulan）因香港、新疆問題受到爭議，呼籲抵制該片的聲浪不斷。（法新社）

2020/09/12 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼電影《花木蘭》因女主角劉亦菲挺港警、片尾字幕感謝新疆中共機構等事件遭網友怒喊抵制。有韓媒報導指出，即將在南韓上映的《花木蘭》，在南韓的抵制將擴散。

南韓《朝鮮日報》中文網以「劉亦菲主演影片《花木蘭》在韓國抵制擴散」為題報導，指即將在南韓上映的《花木蘭》，因「協助中國的反人權犯罪正當化」而受到強烈批評，並進一步升級為抵制運動。

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報導提到，亞洲協會首席研究員皮西在《華盛頓郵報》以《迪士尼花木蘭事件起因》為題投稿稱：「《花木蘭》最具破壞性的部分不是電影情節，而是片尾字幕。」皮西抨擊，迪士尼向目前正發生全球最惡劣的人權侵害的新疆維吾爾自治區公安局和宣傳部表示感謝，「迪士尼協助他們將反人權犯罪正當化。」

他還說，「迪士尼為了在新疆維吾爾自治區取景，與中國進行了令人羞愧的談判。《花木蘭》是迪士尼問題最多的一部影片。」報導並引述美聯社形容《花木蘭》：「露骨的片尾字幕引發了對影片的抵制運動。」

對於《花木蘭》片尾的感謝名單中，出現中共新疆維吾爾族自治區黨委宣傳部等「再教育營」管理機構，迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）出面急滅火，稱《花木蘭》幾乎都是在紐西蘭拍攝，會感謝新疆中共機構是因為取景。

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