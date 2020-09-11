《花木蘭》致謝新疆公安被罵翻 迪士尼急滅火：都在紐西蘭拍

《花木蘭》上映一波三折，現又因為片尾感謝新疆「再教育營」機構惹議。（法新社）

2020/09/11 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼知名動畫《花木蘭》真人版電影近日上映，但票房不如預期，又爆出片尾的感謝名單中，列出了中共新疆維吾爾族自治區黨委宣傳部等「再教育營」管理機構，讓被指親中的迪士尼再遭批評，對此迪士尼出面急滅火，稱《花木蘭》幾乎都是在紐西蘭拍攝，會感謝新疆中共機構是因為取景。

綜合外媒報導，《花木蘭》真人版一波三折除了主角劉亦菲「挺港警」言論，遭台港民眾號召抵制外，又因為疫情關係延後上映，甚至在美直接上串流，在台上映首週週票房3306萬，成迪士尼近兩年在台首週票房倒數電影，僅贏《愛滿人間》、《小飛象》跟《摯友維尼》，但《花木蘭》成本高於這三部電影。

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不料上映後被發現，《花木蘭》片尾感謝一長串中共機構，還出現吐魯番市公安局、中共新疆維吾爾族自治區黨委宣傳部、中共吐魯番市委宣傳部、高昌區委宣傳部、鄯善縣委宣傳部等「再教育營」管理機構，再度引發爭議。

對此，迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）表示：「我不是票房預測分析師，但這部片確實引發很大關注。」對於新疆爭議，麥卡錫強調《花木蘭》幾乎全部都在紐西蘭拍攝，不過為了取景，在中國20個不同的地點拍攝空景，而「眾所周知的是，要在中國拍攝，必須獲得來自中央政府的許可。」

麥卡錫說在謝幕的時候感謝國家或地方政府同意在此拍片是慣例，所以花木蘭的片尾字幕列上了中國和紐西蘭一些地點，不過她也坦承「不過這給我們帶來了很多問題」。

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