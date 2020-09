《花木蘭》新疆爭議 美19位跨黨派議員致函迪士尼要拍片細節

迪士尼新片《花木蘭》爭議不斷,美國19位議員11日對迪士尼發出公開信,要求迪士尼說明在新疆拍片、與中共各單位之合作等細節。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕迪士尼新片《花木蘭》(Mulan)上映前,女主角劉亦菲、演員甄子丹公開挺港警,引起抵制聲浪,上映後又被抓到片尾字幕特別感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門,引起軒然大波。對此,美國國會及行政當局中國委員會(CECC)共同主席、共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)與18位跨黨派議員在11日對迪士尼發出聯名公開信,提出10大疑問,呼籲該公司就與中國相關單位合作理由、過程、拍片過程是否使用當地少數民族勞力問題等,提出詳細解釋。

盧比歐在個人官方網站放上這封公開信,信中共19位議員署名,其中包括日前被中國以「插手香港事務」為由宣稱制裁的共和黨聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)、共和黨聯邦參議員杜美(Pat Toomey)、克魯茲(Ted Cruz)等人,另外參與該信署名的還有民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)、CECC主席暨眾議院議員麥克高文(James McGovern)等。

這封致迪士尼執行長查佩克(Robert Chapek)的公開信措辭嚴厲,表示中國在新疆維吾爾自治區對少數民族的打壓及暴行早為各界所知,「迪士尼與最應當對實施及掩蓋這些暴行的中華人民共和國官員合作,令人深感不安(profoundly disturbing)」。

信中提及《花木蘭》片尾感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門之字幕,表示早在《花木蘭》開拍之前,美國、澳洲、英國和香港等媒體早已提供許多公開訊息,證實中共新疆集中營暴行,該信痛批,迪士尼與中國當公安、宣傳部門合作,與在新疆維吾爾自治區拍攝部分《花木蘭》場景的決定,「變相默認並合理化這些種族清洗暴行的正當性(offers tacit legitimacy to these perpetrators of crimes that may warrant the designation of genocide)。」

信中針對迪士尼提出10大疑問,呼籲迪士尼對在新疆維吾爾自治區拍片期間,與中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門,以及任何涉及合作之中國官方單位的合作過程提出詳細說明,同時應詳述中國共產黨是否參與拍攝及干涉電影製作。

除此之外,19位議員也要求迪士尼詳述《花木蘭》團隊對新疆集中營的了解程度,以及為何在有數量廣泛且可信報導可供查閱的情況下,仍舊在當地取景拍攝,取景理由是否包含「為了保證能打進中共市場(ensuring access to the PRC market)」等;針對勞力問題,公開信也呼籲迪士尼詳述在當地拍攝期間使用當地勞工的狀況,包括解釋其中是否與新疆生產建設兵團合作、是否使用維吾爾族或少數民族勞工等。

最後,公開信更引述迪士尼官網所稱,「我們(迪士尼)相信社會責任是一項長期投資,可以增強公司競爭力和風險管理,同時能吸引人才注入,以及維持聲譽」,強調19位議員「力求全面了解貴公司如何在中國的相關活動中落實社會責任承諾」。

美國國會及行政當局中國委員會(CECC)共同主席、共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)與18位跨黨派議員在11日對迪士尼發出聯名公開信。(路透)

