讚龐皮歐串聯各國抗中 中流亡作家：西方須戒「中國鴉片」

流亡德國的中國異議作家廖亦武（左）日前接受美媒專訪，大讚美國國務卿龐皮歐聯合民主陣線抗中，並呼籲西方須戒斷「中國經濟鴉片」的毒癮。右為我駐德代表謝志偉。（歐新社）

2020/09/13 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日內憂外患不斷，「紅二代」倒習、非共的聲音日益漸增，在與美國對槓之餘，戰狼外交拉攏國際盟友也接連「咬到鐵板」；對此，流亡德國的中國異議作家廖亦武日前接受美媒專訪，大讚美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）聯合民主陣線抗中，並呼籲西方須戒斷「中國經濟鴉片」的毒癮。

西方幫助中國劊子手政權 「經濟鴉片」深度上癮

根據《自由亞洲電台》報導，廖亦武11日受訪表示，「我相信做為一個西方和中國打交道的教訓，就是西方和中國打交道，怎麼樣天安門大屠殺一直延續到現在。怎麼會變成這麼一個樣子？從天安門大屠殺西方就應該明白，她是在跟一個劊子手政權打交道」。

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廖亦武續稱，「直到現在，差不多是最後一戰。香港國安法的推出、新疆、西藏，完全赤裸裸的人權問題暴露出來，如果西方還是一如既往跟中共做生意，那末日就來到了，這很可怕」。

廖亦武以去年出版的《子彈鴉片》指出，中國以「子彈」對付手無寸鐵的人民，並用經濟發展的「鴉片」麻醉人民，從六四天安門事件至今一直都在持續，延續到現在的香港、新疆、西藏、內蒙，「而且現在連西方的一些政客，都在中國的鴉片煙麻醉之中。他們現在要跟中國共產黨隔斷這個關系，就像要戒掉鴉片煙癮一樣那麼困難。很多西方國家已經深度上癮，過去幫助中國劊子手，換來兩個腰包鼓鼓的」。

廖亦武說，「現在是一個戒毒的過程，這次戒毒如果能戒掉，還要把間諜的高科技軟體徹底趕出去，不然就像喬治‧歐威爾（George Orwell）《1984》裡描述的一樣，誰也逃不掉；你不推進民主制度，獨裁制度就要向西方推進，現在就是這個狀況。西方你去救援、人道（地對待）難民，最後我覺得是無解，人道災難只會一直出現、滾雪球一樣越來越大」。

民主國家不爭奪陣地 「獨裁超級帝國」整碗端走

廖亦武表示，「獨裁政權就是會不斷造成人道災難。不斷推動他的議程，攻陷你的科技領域、攻陷你的大學、攻陷你的經濟。因為人類是有弱點的，這叫做弱點統治，就是我盡可能給你吃鴉片煙，到時候你根本就應對不了」。

廖亦武指出，「現在龐皮歐我覺得就做得很好，在東盟、東南亞國家包含緬甸，要在經濟發展的同時，也要談民主、要談怎麼對抗獨裁。像在爭奪陣地一樣，你民主國家歐盟、美國不去爭奪，獨裁的超級帝國就要把你的地盤奪過去」。

「中國鴉片」恐生反作用力 相信民主是最好制度

廖亦武強調，全世界戒斷「中國鴉片」可能產生反作用力，「就像我們知識分子寫書一樣，你要堅定。 要相信民主制度是最好的制度，只有民主能為人類帶來曙光，這方面不能動搖」。

廖亦武說，「另一方面人性是有弱點的，比如華爾街有時候是為了利益，我們要保持一種監督機制。最近最好的例子就是《花木蘭》，好萊塢多無恥啊，還感謝新疆那些單位，不就是為了一點臭錢嗎？這些（侵害）人權的事他們都懂，但是看到錢就鑽進去。所以要有監督、有懲罰。我還認為迪士尼應該像香港這些人道歉，做精神方面的賠償」。

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