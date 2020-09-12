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    轟爆迪士尼《花木蘭》！中國流亡漫畫家神作讓網友都哭了

    流亡澳洲的中國政治諷刺漫畫家巴丟草（Badiucao）發表2幅漫畫作品，強烈籲請各界一定要抵制《花木蘭》。（畫師巴丢草 Badiucao授權）

    流亡澳洲的中國政治諷刺漫畫家巴丟草（Badiucao）發表2幅漫畫作品，強烈籲請各界一定要抵制《花木蘭》。（畫師巴丢草 Badiucao授權）

    2020/09/12 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕真人版《花木蘭》除了主演劉亦菲支持港警濫暴惹議，迪士尼影業在電影片尾向新疆管理維吾爾集中營的地方政府致謝，再度引爆抵制潮。對此，流亡澳洲的中國政治諷刺漫畫家巴丟草（Badiucao）發表2幅漫畫作品，強烈籲請各界一定要抵制《花木蘭》，引起全球網友迴響。

    流亡海外仍持續關注中國境內人權議題的漫畫家巴丟草日前在推特發表2幅政治諷刺漫畫作品，強烈呼籲各界務必抵制真人版《花木蘭》。其中一幅，花木蘭化身新疆集中營的公安，監視著維吾爾人；另一幅，花木蘭站上六四天安門事件中象徵中國專制政權的坦克車，其中「坦克人」化身為港人，手撐著象徵港人抗爭精神的黃雨傘。

    對此，巴丟草指出，有百萬名維吾爾人被拘留在新疆的集中營內被當成奴工，遭受中共酷刑虐待與荼毒，而維吾爾人所面臨的是種族滅絕，但迪士尼卻支持中國政府踐踏維吾爾人人權的暴行。

    全球網友紛紛留言悲嘆，「得知此事傷透了我的心，當有人在受苦的同時，大多數人依然在享受那奢侈的沉默」、「為了討好中國不惜出賣良心的迪士尼真可恥」、「我永遠都不看，也請大家不要在Disney+下載這部」、「看了就是支持港警濫暴、支持中國壓迫維吾爾人的幫兇」。

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